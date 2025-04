München (ots) -Die Kölner Haie kassieren eine historische Pleite: noch nie hat ein Team im Halbfinale 0:7 verloren. Ingolstadts Super-Offensive feiert mit dem Torfestival einen rundum erfolgreichen Start in die Halbfinal-Serie gegen die Haie: noch mehr Selbstbewusstsein für die 2. Runde am Freitag, live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport."Zahnlos, harmlos, in allen Belangen schlechter" als Ingolstadt - lautete das Fazit von MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner: "Die Kölner sind überhaupt noch nicht im Halbfinale angekommen." Nach dem Ingolstädter Scheibenschießen war es an Maxi Kammerer, zu erklären, was am Freitag besser werden müsse: "Alles. Man muss anerkennen, dass Ingolstadt in allen Belangen besser war. Von der ersten bis zur letzten Minute waren wir unterlegen." Kammerer übt für Halbfinale 2 in ausverkaufter Halle Zweckoptimismus: "Dann werden wir zurückschlagen."Die Kölner werden schon im 1. Drittel überrollt: 0:4, Ingolstadts Rekordmann Daniel Pietta verrät, was alle schon wissen sollten: "Es ist unsere Identität, dass wir gut aus der Kabine kommen und versuchen, schnell unseren Stiefel durchzudrücken, im Optimalfall mit Toren zu belohnen." Das ist gelungen. Der Hauptrundensieger tankt Selbstvertrauen, dennoch mahnt Torschütze Daniel Schmölz: "Es ist aber nur ein Sieg und noch eine lange Serie."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen der DEL-Halbfinals Runde 1 Ingolstadt bvs Köln vom Mittwoch. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle benennen. Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Freitag mit der 2. Runde der Halbfinals. Ab 18.45 Uhr empfangen die Adler Mannheim die Eisbären Berlin, ab 19.15 Uhr spielen die Kölner Haie gegen den ERC Ingolstadt. Runde 3 folgt am Sonntag.Stimmen und Clips Halbfinale Spiel 1:ERC Ingolstadt - Kölner Haie 7:0 (Stand Serie: 1:0)Ingolstadt ist von Beginn an hellwach und bestraft die Kölner Individualfehler mit einer 4:0-Führung nach dem 1. Drittel gnadenlos. Mit dem Treffer zum 7:0 rund 90 Sekunden vor dem Ende machen die Schanzer den höchsten Playoff-Sieg aller Zeiten perfekt und gehen hochverdient mit der Führung in Runde 2, die am Freitag (ab 19.15 Uhr live bei MagentaSport) in Köln steigt.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=MlRnNzNIb0pkT2tvU1ZONEdsR1BkR0ZqLzAzOHBtVWVnMWJlT1BtZlZWdz0="Die richtigen Karten auf der Hand" - Mit einer Choreo im blau-weißen Fahnenmeer stimmen sich die Ingolstädter Fans auf den Halbfinal-Auftakt ein. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=V3JhUFVqT1BLNlNHQzU0UHZFTTh3TzNUVUs4YUNVTVVZei81d1dxdzJ6dz0=Frustfoul - Für den Kölner Moritz Müller ist das Spiel nach unsportlichem Verhalten schon knapp 4 Minuten vor dem Ende vorbei. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cUQrTEh3SURYNWdpZnBTSm1JN20yNllialhGL2ZwNnJ5dHZKZmdaT2dxWT0=MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner über das deutliche 4:0 nach dem 1. Drittel: "Das hat schon seine Gründe, das waren keine Zufallstore. Es waren viele individuelle Fehler bei den Kölner Haien dabei. Die Zuordnung hat nicht gestimmt und ein Stück weit auch der Wille. Ingolstadt war da, Köln nicht. Im Halbfinale, Spiel 1, darfst du dir sowas nicht erlauben. Ingolstadt spielt einfach herausragend und hat Spaß am Spiel. Köln ist im Halbfinale noch nicht angekommen. (...) Köln hatte kein Ticket, von der ersten bis zur letzten Minute."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NnY3d29qcjc4anRaSlBibjJWam05UUlRZHMyK09HNzArdHBKVHcxc1FTQT0=Daniel Pietta, 1 Tor für den ERC Ingolstadt, in der Pause nach dem 2. Drittel: "Unabhängig vom Resultat, glaube ich, dass wir sehr gute 40 Minuten bis jetzt gespielt haben. Sehr kontrolliert, sehr dominant, kaum Chancen zugelassen und selber sehr viel kreiert."... über den 4:0-Blitzstart im 1. Drittel: "Es ist unsere Identität, dass wir gut aus der Kabine kommen und versuchen, schnell unseren Stiefel durchzudrücken, im Optimalfall mit Toren zu belohnen. Es sind auch manche Pucks direkt auf unseren Schläger gefallen. Wir haben dann die Qualität, Tore zu schießen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VWtIdUcxTHBkQzl0V3dzY2RsQlAwaENFTytvZUxGclgxS3N4RVVrakw1bz0=Ingolstadts Torhüter Christian Heljanko, 18 Paraden und 100 Prozent Fangquote: "Es war ein sehr solides Spiel von uns. Es war trotzdem nur ein Sieg. Wir müssen am Freitag in Köln weitermachen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bHdvVVRLVURTZFRNejkrY01PTXNUMGVuWE1aK0M0UEZxVHJvN0NWV3c0UT0=Daniel Schmölz, 1 Tor und 1 Assist für den ERC Ingolstadt: "Wir sind gut rausgekommen und haben im 1. Drittel gleich 4 Tore gemacht. Danach haben wir es gut heruntergespielt. Natürlich gibt uns das Selbstvertrauen, es ist aber nur ein Sieg und noch eine lange Serie."... über die ausbleibende Kölner Gegenwehr im 1. Drittel: "Ich glaube, dass wir es auch gut gemacht haben. Wir haben die Abwehr arg unter Druck gesetzt, wir sind immer hinterher und haben dann auch schöne Tore gemacht. Dann ist es einfach für uns gelaufen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dHB3WHB0dllKT3I5Z0hzckk4d0h5bUViMCtIMkdQQVI5aUVBSzUza1c3MD0=Maximilian Kammerer, Kölner Haie: "Man muss anerkennen, dass Ingolstadt in allen Belangen besser war. Von der ersten bis zur letzten Minute waren wir unterlegen. Aber das ist das Schöne in den Playoffs, dass so ein Sieg auch nur 1:0 zählt. Jetzt haben wir in 2 Tagen die Chance, die Serie auszugleichen."... was im 2. Spiel besser werden muss: "Alles. Wir müssen mehr laufen, wir müssen die kleinen Dinge besser machen, die Scheiben zum Tor bringen, härter spielen. Ingolstadt war einfach besser und nicht zu Unrecht Erster nach der Hauptrunde. Wir haben aber schon oft gezeigt, dass wir zurückkommen können. Deswegen sind wir unter den letzten 4 Mannschaften und freuen uns auf Freitag in einer ausverkauften Halle. Dann werden wir zurückschlagen."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SDFtL2JWSWxTWWZxWFlPSzZPMWp6R3ZDTVdxR3Nsa2NoeUthRit2S2JZcz0=Eishockey live bei MagentaSportDEL-Playoffs - Halbfinals - Runde 2Freitag, 04.04.2025ab 18.45 Uhr: Adler Mannheim - Eisbären Berlin (Stand Serie: 0:1)ab 19.15 Uhr: Kölner Haie - ERC Ingolstadt (Stand Serie: 0:1)DEL-Playoffs - Halbfinals - Runde 3Sonntag, 06.04.2025ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin - Adler Mannheimab 16.15 Uhr: ERC Ingolstadt - Kölner HaiePENNY DEL Playoffs - komplett live:Ab Donnerstag, 17. April 2025: Finale (Modus Best of 7)Länderspiele und TurniereFrauen WM: 10. - 20. April 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)WM-Countdown Männer: ab 16. April Slowakei - DeutschlandU18 WM: 24. 