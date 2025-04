Der Stahlgigant erwarb 11% seiner Unternehmensanteile zurück und plant Preiserhöhungen für Warmband in Europa trotz regionaler Herausforderungen in Indien.

ArcelorMittal hat am 2. April 2025 den erfolgreichen Abschluss seines umfangreichen Aktienrückkaufprogramms bekanntgegeben. Der Stahlkonzern kaufte insgesamt 85 Millionen eigene Aktien zurück, was etwa 11% aller ausstehenden Anteile entspricht. Die ArcelorMittal-Aktie notiert aktuell bei 26,52 Euro und verzeichnet in der vergangenen Woche einen Rückgang von 8,33%, liegt aber seit Jahresbeginn immer noch 18,71% im Plus.

Die massive Reduzierung der im Umlauf befindlichen Aktien stellt eine erhebliche Kapitalrückführung an die Anteilseigner dar und unterstreicht die Strategie des Unternehmens zur effizienten Kapitalallokation. Sämtliche Einzelheiten zum abgeschlossenen Rückkaufprogramm wurden auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht und stehen Investoren zur Verfügung.

Preisanpassungen und strategische Ausrichtung

Parallel zum Aktienrückkauf hat ArcelorMittal eine Preiserhöhung für Warmbandprodukte im europäischen Markt angekündigt. Für Lieferungen im Juni plant der Konzern eine Anhebung um 20 Euro pro Tonne. Diese Preisanpassung reagiert auf die gestiegene Nachfrage sowie die Auswirkungen der von der Europäischen Union eingeführten Importbeschränkungen. Nach der Erhöhung sollen die Preise bei 700 Euro pro Tonne liegen.

Trotz der positiven Entwicklungen bei der Kapitalstruktur und den Preisanpassungen steht der Stahlkonzern in einigen Regionen vor Herausforderungen. In Indien beeinträchtigen Importbeschränkungen für Met-Koks die Produktionspläne des Joint Ventures ArcelorMittal Nippon Steel India erheblich. Das Unternehmen hat bereits juristische Schritte eingeleitet, um gegen die rückwirkende Anwendung dieser Beschränkungen vorzugehen und seine Produktionskapazitäten zu sichern.

Marktposition und Ausblick

Die aktuelle Volatilität der ArcelorMittal-Aktie liegt mit annualisierten 47,05% über dem Branchendurchschnitt, was die Unsicherheiten im globalen Stahlmarkt widerspiegelt. Dennoch zeigt der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief von 19,25 Euro (+37,77%) die relative Stärke des Unternehmens im Jahresvergleich. Der Kurs liegt zudem 13,81% über dem 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen intakten längerfristigen Aufwärtstrend hindeutet.

Die strategischen Maßnahmen von ArcelorMittal, insbesondere das abgeschlossene Aktienrückkaufprogramm und die Preisanpassungen in Europa, zeigen eine klare Fokussierung auf Wertschöpfung für Aktionäre. Gleichzeitig arbeitet der Konzern aktiv an Lösungen für regionale Herausforderungen, um seine globale Marktposition zu festigen und die Produktionskapazitäten optimal zu nutzen.

