Der südkoreanische Autobauer verzichtet trotz angekündigter 25-prozentiger Importzölle vorerst auf Preiserhöhungen und setzt parallel auf Wasserstofftechnologie.

Südkoreas Automobilriese Hyundai Motor zeigt sich trotz angekündigter US-Handelshürden vorerst gelassen. Co-Geschäftsführer Jose Munoz erklärte auf einer Automobilmesse in Südkorea klar: "Wir haben die Zollankündigung zur Kenntnis genommen und evaluieren die Auswirkungen. Derzeit gibt es keine Pläne, die Preise in den Vereinigten Staaten anzuheben." Diese Aussage kommt, obwohl der Konzern zuvor seine US-Händler über mögliche Preisanpassungen infolge der von Präsident Trump angekündigten 25-prozentigen Importzölle auf Fahrzeuge und Ersatzteile informiert hatte. Die Finanzmärkte reagierten prompt: Die Hyundai-Aktie verzeichnete im frühen Donnerstagshandel einen Rückgang von 1,5 Prozent, während die Papiere der Schwestergesellschaft Kia um 1,9 Prozent nachgaben - ein stärkerer Einbruch als der allgemeine Markttrend, der bei einem Minus von 1,4 Prozent lag. Parallel zur zurückhaltenden Preispolitik präsentierte Hyundai auf der Messe seine vollständig überarbeiteten wasserstoffbetriebenen Nexo-Crossover, was die Doppelstrategie des Unternehmens unterstreicht: Preisdisziplin bei gleichzeitiger Innovation.

Strategischer Balanceakt zwischen globalen Märkten

Die Herausforderungen in Nordamerika sind nur ein Teil des komplexen Geschäftsumfelds für den südkoreanischen Automobilhersteller. Während Hyundai mit seinem starken Portfolio im SUV- und Elektrofahrzeugbereich punkten kann, steht das Unternehmen an einem strategischen Scheideweg. Besonders die geopolitischen Unsicherheiten durch die angekündigten US-Handelszölle werfen einen Schatten auf die Wachstumsstrategie. Gleichzeitig entwickelt sich das Wachstum in anderen wichtigen Märkten wie Indien nur moderat, was zusätzlichen Druck auf den Aktienkurs ausübt. Um diese Herausforderungen zu meistern, setzt Hyundai verstärkt auf Innovation und Differenzierung - wie mit dem kürzlich auf der Seoul Mobility Show präsentierten Insteroid, einer Designstudie, die zwar nicht für den Verkauf bestimmt ist, aber das Kundeninteresse am Elektro-Kleinwagen Inster steigern soll. Diese Marketingstrategie reflektiert Hyundais Bemühungen, auch abseits von Preiskämpfen Markenattraktivität aufzubauen und so dem zunehmenden Wettbewerbsdruck im globalen Automobilsektor zu begegnen.

