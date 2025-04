Mehrere Topmanager des Online-Möbelhauses veräußern Wertpapiere während anhaltender Kursschwäche und gleichzeitiger Umstrukturierung der Unternehmensfinanzen.

Gleich mehrere hochrangige Führungskräfte des Online-Möbelhändlers Wayfair haben kürzlich erhebliche Aktienpakete verkauft. Finanzchefin Kate Gulliver, Technologiechefin Fiona Tan und der Präsident für Handel und Betrieb, Jon Blotner, veräußerten Anfang April insgesamt Aktien im Wert von fast 2 Millionen Euro. Diese Transaktionen erfolgten zu einem Zeitpunkt, an dem die Wayfair-Aktie eine beträchtliche Volatilität aufweist und in den vergangenen sechs Monaten mehr als 35 Prozent an Wert eingebüßt hat. Der aktuelle Handelskurs liegt bei etwa 33,71 Euro, was nahe am 52-Wochen-Tief von 29,68 Euro rangiert. Die Verkäufe wurden zu Preisen zwischen 31,35 und 32,63 Euro je Aktie durchgeführt. Interessanterweise dienten diese Veräußerungen primär der Deckung von Steuerverpflichtungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Restricted Stock Units (RSUs) und stellten keine freiwilligen Handelsaktivitäten der Führungskräfte dar. Trotz dieser Verkäufe halten die Topmanager weiterhin erhebliche Anteile am Unternehmen - Gulliver besitzt noch 144.474 Aktien, Tan verfügt über 111.128 Aktien in direktem Besitz sowie weitere 77.238 Aktien über einen widerrufbaren Trust, während Blotner 78.308 Anteile direkt hält.

Finanzstrategische Neuausrichtung in schwierigen Marktzeiten

Parallel zu den Aktienverkäufen der Führungskräfte bemüht sich Wayfair um eine Optimierung seiner Finanzstruktur. Das mit 4,3 Milliarden Euro bewertete Unternehmen hat kürzlich eine Vereinbarung zur Ausgabe von besicherten Anleihen im Wert von 700 Millionen Euro mit einer Verzinsung von 7,75 Prozent und Fälligkeit im Jahr 2030 beschlossen. Mit dem Erlös sollen vorrangig bestehende Wandelanleihen im Umfang von circa 578 Millionen Euro zurückgekauft werden, die 2026 fällig werden. Zudem wurde eine Kreditvereinbarung angepasst, die eine revolvierende Kreditfazilität über 500 Millionen Euro umfasst. Diese finanziellen Maßnahmen zielen darauf ab, die Kapitalstruktur des Unternehmens zu optimieren und die finanzielle Flexibilität zu erhöhen. Währenddessen hält Truist Securities an seiner Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 53 Euro fest und interpretiert den kürzlich erfolgten Personalabbau von 340 Mitarbeitern im Technologiebereich als strategische Neuausrichtung, um den Fokus auf Kundenvorteile und Händlerbeziehungen zu verstärken.

