Berlin - Juso-Chef Philipp Türmer fordert eine inhaltliche Neuaufstellung der SPD und wirft dabei der Parteispitze Sprachlosigkeit vor. "Was uns fehlt, ist eine gemeinsame Vision", sagte Türmer dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland"."Zurzeit werden wir als Status-Quo-Partei wahrgenommen. Wir könnten mitmachen bei 'Deutschland sucht den Superverwalter'. Aber das reicht nicht." In ihrem angestammten Milieu der Arbeiter- und Arbeitnehmerschaft werden die SPD nicht mehr als Interessenvertretung wahrgenommen. "Wir haben Themen wie Mieten und Jobsicherheit nicht ausreichend adressiert." Zudem sei die Partei zu sehr als Teil der sogenannten Berliner Blase wahrgenommen worden.Auch das Bemühen der SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken um Einigkeit der zuvor über Jahre zerstrittenen Partei sei nicht ausreichend. "Einigkeit ist eine tolle Sache, aber nur, wenn davor auch eine Einigung stattgefunden hat. Wenn Einigkeit sich in der Außendarstellung erschöpft und eigentlich Sprachlosigkeit verdeckt, wirkt man lethargisch", sagte Türmer. "Die SPD sollte aber für Schwung stehen. Und das kann sie auch." Nötig sei eine programmatische Neuorientierung, die durch die Neuaufstellung der Führungsriege der Partei untermauert werde.