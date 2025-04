Die Handelspartner der USA bereiten sich auf die von US-Präsident Donald Trump angedrohte nächste Welle von Zoll-Ankündigungen vor, berichtet das Agrarische Informationszentrum (AIZ). Die EU bekräftigte am Dienstag, eine harte Antwort vorzubereiten, will aber auch verhandeln, wie MBI berichtet. Vietnam senkte eigene Zölle in der Hoffnung, Trump so zu...

