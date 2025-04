DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

COMMERZBANK - Die Commerzbank will den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und Cloud Computing massiv ausbauen und intensiviert deshalb ihre strategischen Partnerschaften mit Microsoft und Google. "Wir arbeiten bei der Modernisierung unserer Infrastruktur und der Entwicklung neuer Anwendungen noch enger zusammen", sagte Commerzbank-IT-Vorständin Christiane Vorspel dem Handelsblatt. "Wir veranstalten beispielsweise strategische Workshops, wo alle ihre Ideen vortragen, und beraten dann gemeinsam, welche Projekte erfolgversprechend sind und sich zu vertretbaren Kosten zügig umsetzen lassen", erklärte Vorspel. (Handelsblatt)

TIKTOK - Der US-Investor Andreessen Horowitz ist in Verhandlungen über den Kauf von Tiktok. Der Investor, dessen Mitgründer Marc Andreessen ein Unterstützer des US-Präsidenten Donald Trump ist, will als Teil der Bemühungen von Oracle und anderen US-Investoren, die Social-Media-Plattform dem chinesischen Konzern Bytedance abzukaufen, Kapital beisteuern, berichtet die Financial Times. Es gebe noch keinen Konsens über den Preis, Tiktok könnte aber basierend auf dem Umsatz bewertet werden. Diese lagen 2024 weltweit bei 36 Milliarden US-Dollar ohne China. Auf die USA entfiel ein Drittel. (Financial Times)

April 03, 2025

