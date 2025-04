NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 450 auf 415 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Mit Blick auf den Quartalsbericht Anfang Mai sieht Analystin Lucy Codrington leichte Enttäuschungsrisiken beim Umsatz- und operativen Ergebniskonsens. Die Ziele für das Gesamtjahr könnten die Dänen herunterschrauben, schrieb sie in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Dies werde am Markt aber bereits antizipiert. Der Fokus liege weiter auf den Abnehmmitteln der GLP-1-Klasse. Weder Ozempic noch Wegovy hätten in den USA bisher 2025 merklich angezogen. Mit ihrem Kursziel schraubt Codrington die Bewertung im Vergleich zur Branche zurück./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2025 / 17:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0062498333