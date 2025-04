EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SFC Energy AG erhält Folgeauftrag von ZeroAlpha Solutions Ltd im Auftrag der NATO Support and Procurement Agency (NSPA) Brunnthal/München, Deutschland, 3. April 2025 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen Folgeauftrag in Höhe von EUR 1,5 Mio. für Direktmethanol-Brennstoffzellen (DMFC) der Serien JENNY und EMILY erhalten. Auftraggeber ist der langjährige SFC-Partner ZeroAlpha Solutions Ltd ("ZeroAlpha"), ein führender Anbieter von Kommunikations-, Informationsmanagement- und nachhaltigen Energielösungen für Kunden im Vereinigten Königreich und im europäischen Verteidigungs- und Sicherheitsmarkt. Wie bei früheren Aufträgen handelt ZeroAlpha im Auftrag der NATO Support and Procurement Agency (NSPA), der Beschaffungsorganisation für Ausrüstung und Dienstleistungen für die NATO-Mitgliedstaaten und ihre Partnerländer. In diesem Fall wurde der Auftrag speziell für das britische Verteidigungsministerium vergeben, das für den Schutz der Sicherheit, Unabhängigkeit und Interessen des Vereinigten Königreichs verantwortlich ist. Darüber hinaus ist der Auftrag Teil eines bestehenden NATO-weiten NSPA-Rahmenvertrages zur Lieferung taktischer Energiesysteme, einschließlich der innovativen DMFC-Technologie von SFC. Der Rahmenvertrag unterstreicht das umfassende Engagement zur Verbesserung der Energieversorgungsfähigkeiten für NATO-Partnerstaaten. Diese Fähigkeiten werden insbesondere für den Einsatz von Bodentruppen benötigt, um Kommunikations- und ISTAR-Anwendungen (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition und Reconnaissance) zu unterstützen sowie zentrale missionskritische Systeme wie Radar, Drohnen und Satellitenkommunikation (SATCOM) an Bord von Militärfahrzeugen zu versorgen. Diese Systeme sind unverzichtbar für Einsatzszenarien, die zuverlässige Energielösungen erfordern, einschließlich Operationen in abgelegenen Gebieten, in großen Höhen und unter extremen klimatischen Bedingungen. Die kompakten, portablen und mobilen Stromversorgungslösungen der JENNY- und EMILY-Serien von SFC wurden speziell für diese Anwendungen und Szenarien entwickelt. Sie erfüllen seit Jahren die Einsatzanforderungen von Kunden aus den Bereichen Defense und öffentliche Sicherheit weltweit. Die JENNY 600S und 1200 sind mit nur 1,7 kg bzw. 3,3 kg die leichtesten Stromerzeuger auf Basis der DMFC-Technologie von SFC. Sie wurden speziell für Feldeinsätze entwickelt, können bequem im Rucksack getragen werden und liefern 600 Wh bzw. 1.200 Wh elektrische Energie pro Tag. Da nur wenige Tankpatronen für einen mehrtägigen Einsatz benötigt werden, reduzieren sie das Gewicht der mitzuführenden Batterien erheblich und schaffen Platz für essenzielle Ausrüstung wie zusätzliche Verpflegung, Wasser und Munition, wodurch sich die Einsatzdauer verlängert. Die SFC EMILY eignet sich hervorragend für die Fahrzeug- und Feldstromversorgung. Sie hält die Bordstromversorgung eines stehenden Fahrzeugs aufrecht, wenn der Motor nicht läuft, und lädt die Batterie bei Bedarf automatisch wieder auf. Neben der wachsenden Nachfrage nach fahrzeugzentrierten Anwendungen wird die SFC EMILY auch in mobilen und stationären Verteidigungsanwendungen eingesetzt, um Funkgeräte, Radar- und Waffensysteme zuverlässig mit Strom zu versorgen und mehrere Batterien gleichzeitig zu laden - auch an abgelegenen Standorten. Die zuverlässige Stromversorgung im Feld ist eine zentrale Herausforderung für moderne Streitkräfte. Die Brennstoffzellen der JENNY- und EMILY-Serien von SFC lösen dieses Problem durch leichte Plug-and-Play-Energielösungen für Soldaten und Fahrzeuganwendungen. Geräuschlos, emissionsfrei und nahezu signaturlos verbessern sie die Tarnung und minimieren gleichzeitig den logistischen Aufwand durch einen effizienten Methanolverbrauch. Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG: "Weltweit sehen wir einen steigenden Bedarf an elektrischer Energie im Feldeinsatz. Als SFC Energy entwickeln und liefern wir seit mehr als 15 Jahren hochzuverlässige und flexible Energielösungen für Kunden aus den Bereichen Defense und öffentliche Sicherheit. Bis heute sind wir der einzige Anbieter von NATO-qualifizierten Brennstoffzellensystemen für portable, netzferne und fahrzeugbasierte Anwendungen - eine technologische Alleinstellung, die uns zum bevorzugten Partner von Streitkräften weltweit macht. Gleichzeitig sind wir durch eine Reihe von Verteidigungsorganisationen qualifiziert und damit gut gerüstet, um von den steigenden Verteidigungsausgaben in Deutschland, Europa und darüber hinaus zu profitieren." Stewart Burton, Vorstandsvorsitzender der ZeroAlpha Solutions Ltd: "SFC Energy bietet mit seiner einzigartigen Brennstoffzellen-Technologie Energiequellen, die schwer detektierbar, robust, zuverlässig sind - auch unter extremen Umweltbedingungen - und vor allem felderprobt. Durch die Erfüllung dieser Anforderungen und die hohe Qualität der Stromgeneratoren der JENNY- und EMILY-Serien ist SFC bestens positioniert und für NATO-Mitgliedstaaten und Partner über die NSPA deutlich sichtbar." Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com .



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ).



Zu ZeroAlpha Solutions Ltd

Das 2016 gegründete Unternehmen ZeroAlpha ist seit langem führend auf dem Gebiet der Energie- und Informationssysteme für Auslandseinsätze auf dem britischen und europäischen Defense und Public Security Markt. ZeroAlpha wurde mit dem Ziel gegründet, sich auf Militäroperationen im Bereich der Frühen Intervention zu konzentrieren und bietet missionskritische Lösungen für Soldaten, Fahrzeuge und Basisanwendungen. Dies ermöglicht es Befehlshabern und Einheiten, ihre Missionsausdauer und operative Effektivität in anspruchsvollen und infrastrukturlosen Umgebungen zu erhöhen. Unsere Lösungen sind unbedenklich, hoch innovativ und haben sich im Einsatz bewährt, sie verbessern die Einsatzdauer, die Führung sowie die taktische Effektivität in den rauesten Umgebungen. Das Hauptziel aller unserer Lösungen ist es, mit minimaler logistischer Unterstützung die Anforderung "Deploy Lighter - Last Longer" zu erfüllen. Nachdem ZeroAlpha den einzigen NATO-Vertrag für taktische Hybrid-Energiesysteme erhalten hat, ist das Unternehmen weiterhin führend bei bewährten Lösungen zur Energieversorgung in einer Reihe von Anwendungen.



SFC Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com



ZeroAlpha Solutions Ltd:

Stewart Burton

Email: info@zeroalphasolutions.com

Web: zeroalphasolutions.com



