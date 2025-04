DJ PTA-Adhoc: AEW Energie AG: Gutes Geschäftsergebnis 2024 stärkt Investitionskraft

AEW Energie AG: Gutes Geschäftsergebnis 2024 stärkt Investitionskraft

Die AEW Energie AG blickt auf ein gutes Geschäftsjahr 2024 zurück. Die Gesamtleistung der AEW Gruppe betrug CHF 869,9 Mio. Das operative Betriebsergebnis (EBIT) erreichte CHF 107,0 Mio., die EBIT-Marge lag mit 12,3 % leicht unter dem Vorjahresniveau. Das Unternehmensergebnis belief sich auf CHF 98,3 Mio., wobei die AEW insgesamt CHF 93,0 Mio. in die Energieinfrastruktur investierte. Dieses gute Geschäftsergebnis schafft eine solide finanzielle Grundlage. Die AEW plant Investitionen in der Höhe von CHF 1,1 Mia. über die nächsten acht Jahre. Der Fokus der Investitionen liegt dabei auf der Netzinfrastruktur und dem Ausbau der Produktion von erneuerbarer Energie. Geprägt durch das gute Ergebnis wird der Generalversammlung zudem eine Dividendenausschüttung von CHF 36,6 Mio. beantragt, was dem Vorjahresniveau entspricht.

Erneut gutes Geschäftsjahr Das starke Unternehmensergebnis der AEW Gruppe von CHF 98,3 Mio. ist das Resultat einer klaren Strategie, vorausschauender Investitionen und einer stabilen Marktposition. Dr. Raffael Schubiger, Verwaltungsratspräsident der AEW, begrüsst die Entwicklung: <> Marc Ritter, CEO, zu den wesentlichen Faktoren: <> Er ist denn auch erfreut: <>

Die im Jahr 2024 im Kanton Aargau erbrachte Wirtschaftsleistung beträgt CHF 474,0 Mio., das entspricht 54 % der Gesamtleistung. Aufgrund des guten Geschäftsergebnisses wird der Generalversammlung im Mai eine Dividendenausschüttung von CHF 36,6 Mio. beantragt.

Weiterhin hohe Versorgungssicherheit Der Netzabsatz ist im Jahr 2024 minim auf 4'045 Mio. kWh (Vorjahr 4'050 Mio. kWh) gesunken. Die Versorgungsqualität konnte weiterhin auf einem hohen Niveau gehalten werden: Die AEW Kundinnen und Kunden blieben infolge Störung oder geplanter Ausschaltung im Jahr 2024 durchschnittlich 10 Minuten pro Jahr ohne Strom. Der durchschnittliche Vergleichswert der Schweiz (2023) lag bei 18 Minuten.

Investitionen in die Versorgungssicherheit Die AEW hat im vergangenen Jahr insgesamt CHF 93 Mio. in die eigene Netzinfrastruktur, erneuerbare Stromproduktion, Wärmeanlagen, Elektro-Mobilität und Digitalisierung investiert. Damit konnte die Energieversorgung weiter gesichert und zukunftsfähig gestaltet werden.

Ein zentraler Fokus lag auf der Modernisierung und dem Ausbau der Stromverteilnetze. Dies ist auch künftig von zentraler Bedeutung, um die steigenden Anforderungen durch die fortschreitende Dezentralisierung mit dem Zubau von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern sowie der zunehmenden Elektromobilität zu bewältigen. Im Bereich der Stromproduktion wurden 12 Megawatt peak an neuen Photovoltaikanlagen realisiert, damit konnte der Anteil erneuerbarer Energien weiter erhöht werden. Die Investitionen in Wärmeanlagen beliefen sich mit rund CHF 20 Mio. erneut auf hohem Niveau. Auf Basis der Investitionen kann der CO2-Ausstoss im Sinne der Dekarbonisierung weiter reduziert und eine nachhaltige Energieversorgung gefördert werden. Parallel dazu hat die AEW in den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität investiert, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Ausgezeichnet - dank Engagement und Teamgeist Die AEW blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück, das durch mehrere Auszeichnungen gewürdigt wurde. Gemeinsam mit der ETH Zürich erhielt sie den Watt d'Or in der Kategorie Energietechnologien - ein Zeichen für Innovationskraft und zukunftsweisende Lösungen. Zudem wurde die AEW mit dem Swiss Arbeitgeber Award ausgezeichnet und zählt zu den Kununu Top Companies. Möglich gemacht haben dies die Mitarbeitenden - mit ihrem täglichen Einsatz und ihrer Leidenschaft für Energie.

