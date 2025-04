Die Commerzbank hat im Februar anlässlich ihres Kapitalmarkttags eine neue Strategie bis 2028 vorgestellt. Dabei geht es in den kommenden Jahren auch um den Abbau von mehreren tausend Stellen. Allerdings spielt dabei nicht nur das Kostenargument eine Rolle.Im Rahmen der aktuellen Strategie will die Commerzbank bis 2028 in Deutschland mehr als 3.300 Stellen abbauen. Das soll indes nicht dazu führen, dass in gleichem Maße Jobs bei der Bank wegfallen. Denn ein guter Teil der Stellen soll in Länder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...