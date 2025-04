Berlin - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet schwere Schäden durch die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle. Sie schadeten der europäischen wie der US-Wirtschaft und dem internationalen Handel, sagte der Minister am Donnerstag."Für die Verbraucher in den USA wird der Tag nicht zum Liberation Day, sondern zum Inflation Day", so Habeck. "Die US-Zoll-Manie kann eine Spirale in Gang setzen, die auch Länder in die Rezession reißen kann und weltweit massiv schadet. Mit schlimmen Folgen für viele Menschen."Es bleibe aber richtig, weiter auf Verhandlungen zu setzen. "Es ist deshalb gut, dass die Europäische Kommission weiter auf eine Verhandlungslösung mit den USA zielt", fügte der Grünen-Politiker hinzu. Dazu bleibe noch etwas Zeit. "Aber wenn die USA keine Verhandlungslösung wollen, wird die EU eine ausgewogene, klare und entschlossene Antwort geben. Darauf haben wir uns vorbereitet."Es sei dabei entscheidend, dass man als EU geschlossen agiere. "Europas Stärke ist unsere Stärke. Wir haben den größten gemeinsamen Binnenmarkt der Welt. Diese Stärke müssen wir nutzen", so Habeck.