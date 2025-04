Die Indische Rupie zieht in der frühen europäischen Sitzung am Donnerstag einige Verkäufer an. - Trump plant, einen Zoll von 26% auf indische Importe zu erheben, was auf die INR drückt. - Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA und der ISM Services PMI werden später am Donnerstag die Höhepunkte sein. - Die indische Rupie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...