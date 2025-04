Nach einem schwachen Start (-5,2%) konnte die Tesla-Aktie gestern ins Plus drehen und 5,3% zulegen. Rückblick: Die Tesla-Aktie war im März bis auf 217,02 USD zurückgefallen, womit das Gap vom 24. Oktober nahezu vollständig geschlossen wurde. Anschließend folgte eine Erholung an die langfristige 200-Tage-Linie, ehe die Notierungen am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...