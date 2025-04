Mit der Aktie des Energieriesen TotalEnergies geht es in einem sehr schwierigen Marktumfeld heute bergab. Kein Wunder, schließlich sorgen die gestern angekündigten Zölle für nahezu alle wichtigen Handelspartner der USA für eine sehr schlechte Stimmung und belasten zahlreiche Assetklassen. So verbilligen sich auch die Ölpreise um knapp drei Prozent, was natürlich TotalEnergies belastet. Indes setzen die Franzosen ihre Expansion im Bereich der Erneuerbaren Energien weiter fort. So will das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...