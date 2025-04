Unterföhring (ots) -- Das "Tipico Topspiel der Woche" Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt ab 17:30 Uhr mit Sky Expertin Tabea Kemme, Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff Fuss- Sky Experte Didi Hamann und Britta Hofmann melden sich am Samstag ab 14:00 Uhr mit dem "Tipico Countdown" und den Nachmittagsspielen der Bundesliga- 2. Bundesliga: alle Partien des 28. Spieltags von Freitag bis Sonntag live, u.a. mit KSC gegen Hannover, Köln gegen Hertha und Magdeburg gegen Kaiserslautern- Holger Sanwald und Lothar Matthäus am Sonntag bei "Sky90"- Fans können den gesamten Fußball bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 3. April 2025 - Borussia Dortmund will seine gestartete Aufholjagd in der Bundesliga fortsetzen und beim SC Freiburg an den jüngsten 3:1-Erfolg gegen Mainz 05 anknüpfen. Am Samstag kommt es im Breisgau zum Duell zweier Teams, die jeweils noch um die Teilnahme am internationalen Wettbewerb kämpfen.Die Vorzeichen stehen dabei nicht uneingeschränkt günstig für die Gastgeber: Der Tabellensiebte muss aller Voraussicht nach auf Stammtorhüter Noah Atubolu verzichten. Der 21-Jährige zog sich beim vergangenen Heimspiel gegen Union Berlin eine Kapselverletzung in der linken Schulter zu und fällt bis auf Weiteres aus - ein Einsatz gegen den BVB gilt als nahezu ausgeschlossen. Das aktuell schwächelnde Freiburg verlor die Partie mit 1:2 und ist inzwischen seit vier Spielen sieglos.Trotz dieser Schwächephase des Sportclubs ist der BVB gewarnt: In der Auswärtstabelle rangieren die Dortmunder lediglich auf dem 16. Platz. Immerhin gibt das Hinspiel Anlass zur Hoffnung für Schwarzgelb: In Dortmund setzte sich der BVB deutlich mit 4:0 durch, profitierte dabei jedoch von einer Gelb-Roten Karte gegen Freiburg.Ab 14:00 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer im "Tipico Countdown" auf den Bundesliga-Samstag ein, an dem u. a. Pokalfinalist Stuttgart zum VfL Bochum reist.Werder gegen SGE am SamstagabendIm "Tipico Topspiel der Woche" empfängt Werder Bremen die Eintracht aus Frankfurt - ein Duell, das sportlich wie atmosphärisch vielversprechend ist. Beide Teams konnten am vergangenen Spieltag einen Sieg einfahren. Während die Bremer das Nordduell gegen Kiel samt Traumtoren klar für sich entschieden, sammelte die SGE mit dem Sieg über den VfB Stuttgart wertvolle Punkte im Rennen um die Champions League. Da beide Mannschaften auf Sieg spielen werden, können sich Sky Zuschauer auf ein unterhaltsames Abendspiel freuen.Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Expertin Tabea Kemme, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff Fuss die Zuschauer zum "Tipico Topspiel der Woche" aus dem Deutschen Bank Park. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.Von den Begegnungen am Freitagabend und am Sonntag zeigt Sky Sport darüber hinaus ausführliche Zusammenfassungen direkt nach Spielende. Außerdem präsentiert Sky Sport von Freitag bis Sonntag alle Begegnungen der 2. Bundesliga live.Alles rund um den Spieltag bei Sky SportAuch an den übrigen Tagen des Spieltags sowie davor und danach präsentiert Sky Sport das volle Bundesliga-Programm. Am Donnerstag ab 20:00 Uhr blickt Moderator Jan Henkel in der Taktik-Challenge "Matchplan" genauer auf die Partie zwischen dem SC Freiburg und dem BVB. Zu Gast sind dieses Mal Manuel Baum und Shkodran Mustafi. Am Freitag meldet sich ab 22:00 Uhr "Deine Vorschau", in deren Anschluss ab 22:30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern gezeigt wird. "Guten Morgen Fans!", das Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News, eröffnet den Bundesliga-Samstag um 9:00 Uhr.Yannick Erkenbrecher und Mirko Slomka führen ab 16:30 Uhr durch "Dein Fußball Sonntag - Die Show". Im Verlauf der Sendung werden in "Highlights XXL" direkt nach Abpfiff ausführliche Zusammenfassungen der Bundesliga-Sonntagsspiele gezeigt, ab 17:30 Uhr die der Partie zwischen dem FC St. Pauli und Borussia Mönchengladbach, ab 19:30 Uhr die von Union Berlin und dem VfL Wolfsburg. Am Sonntag ab 18:00 Uhr begrüßt Patrick Wasserziehr die Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von "Sky90", zu der dieses Mal unter anderem Holger Sanwald und Lothar Matthäus zu Gast sind.Komplettiert wird der Bundesliga-Spieltag bei Sky Sport am Montagabend ab 18:30 Uhr von "Glanzparade - Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" sowie der täglichen Berichterstattung auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News.Die 2. Bundesliga von Freitag bis Sonntag liveVon Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport auch alle neun Partien des 28. Spieltags der 2. Bundesliga live, acht davon exklusiv. Neben der Samstagmittag-Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV (Sky Experte: Torsten Mattuschka) findet am Abend das Topspiel zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC statt (Sky Experte Simon Terodde). Sonntags reist der 1. FC Kaiserslautern nach Magdeburg (Sky Experte: Torsten Mattuschka) und der FC Schalke 04 nach Ulm.Die Bundesliga und 2. Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport:Donnerstag:20:00 Uhr: "Matchplan" mit Eintracht Frankfurt (Martina Voss-Tecklenburg) - VfB Stuttgart (Markus Babbel) auf Sky Sport BundesligaFreitag:18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 320:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die Winamax Highlightshow" auf Sky Sport Bundesliga21:30 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Marcel Dabo" auf Sky Sport Bundesliga22:30 Uhr: "Highlights XXL" mit Bayer 04 Leverkusen - VfL Bochum auf Sky Sport BundesligaSuper Samstag:12:30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 514:00 Uhr: "Tipico Countdown" + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga15:15 Uhr: SC Freiburg - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD15:15 Uhr: 1. FC Heidenheim - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 315:15 Uhr: RB Leipzig - TSG Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 415:15 Uhr: VfL Bochum - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 515:15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - Holstein Kiel auf Sky Sport Bundesliga 617:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die Winamax Highlightshow" auf Sky Sport Bundesliga 217:30 Uhr: "Tipico Topspiel der Woche" Werder Bremen - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 320:00 Uhr: 2. Bundesliga live: "Tipico Topspiel der Woche" 1. FC Köln - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 221:15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die Winamax Highlightshow" auf Sky Sport BundesligaSuper Sonntag:13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 415:30 - 16:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die Winamax Highlightshow" auf Sky Sport Bundesliga16:30 - 20:15 Uhr: "Dein Fußball Sonntag - Die Show" auf Sky Sport Bundesliga16:45 - 17:15 Uhr: "100% Fußball" auf Sky Sport Bundesliga17:30 - 18:00 Uhr: "Highlights XXL" mit FC St. Pauli - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga18:00 Uhr: "Sky90 - die Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga19:30 - 20:00 Uhr: "Highlights XXL" mit 1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg auf Sky Sport BundesligaMontag:18:30 Uhr: "Glanzparade - die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" auf Sky Sport BundesligaDie Bundesliga ab Sommer bei Sky Sport - von Freitag bis Sonntag keine Sekunde verpassenAb der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live. Exklusiv sind 80 Prozent aller Live-Spiele in voller Länge. Los geht das Bundesliga-Wochenende mit dem Freitagabendspiel, gefolgt von allen Spielen am Samstagnachmittag und dem anschließenden "Topspiel der Woche" am Samstagabend. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport nach dem Familienausflug immer direkt nach Abpfiff ab 17:30 Uhr in voller Länge. Darüber hinaus überträgt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. 