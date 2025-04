Mit der Aktie des britischen Energieriesen BP geht es im heutigen Handel deutlich bergab. Kein Wunder, denn die gestern verkündeten US-Zölle besorgen die Marktteilnehmer und sorgen auch am Ölmarkt für Verunsicherung. So verbilligen sich die Preise für Brent- und WTI-Öl um fast drei Prozent und belasten dementsprechend auch den BP-Aktienkurs.Am Ölmarkt sorgen sich Anleger um die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft, die nach einem gewaltigen Zollpaket der US-Regierung an Schwung verlieren könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...