Unternehmen: Knaus Tabbert AG

ISIN: DE000A2YN504



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 03.04.2025

Kursziel: 28,00 EUR (zuvor: 30,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Nach herausforderndem Jahr 2024 Stabilisierung im Fokus

Knaus Tabbert hat am 31.03. nachbörslich den Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht und in einer Telefonkonferenz am 01.04. Hintergrundinformationen zum Geschäftsumfeld, dem Ausblick auf 2025 und den kürzlich erfolgreich beendeten Gesprächen mit dem Bankenkonsortium gegeben.

Während die Erlöse wie bereits vorläufig berichtet (vgl. Comment vom 20.03.2025) um 24,9% yoy auf 1.082,1 Mio. EUR zurückgingen, belief sich das bereinigte EBITDA vor Berücksichtigung signifikanter Einmaleffekte insbesondere im Zusammenhang mit erforderlichen Restrukturierungsmaßnahmen auf 28,4 Mio. EUR, entsprechend einer (bereinigten) EBITDA-Marge von 2,6%. Während das Luxussegment einen Umsatzrückgang von 5,3% yoy auf 158,0 Mio. EUR verzeichnete, fiel der Einbruch im Premiumsegment mit -27,5% yoy auf 924,1 Mio. EUR deutlich größer aus. Dies spiegelt sich auch im Sparten-EBITDA wider. In den Zahlen findet auch der Mitte November initiierte Produktionsstopp an mehreren Standorten Berücksichtigung, der im Schlussquartal zwar zu einem Umsatzrückgang auf Unternehmensebene von knapp 50% yoy führte, es Knaus Tabbert aber gleichzeitig ermöglichte, das working capital in Q4 um die angestrebten 50 Mio. EUR zu verbessern. Allerdings trug hierzu in erster Linie die Reduzierung von Forderungen bei, die in Q4 um ca. 40 Mio. EUR zurückgingen. Die Vorratsbestände reduzierten sich im Abschlussquartal lediglich um 12 Mio. EUR und liegen mit 284,0 Mio. EUR per 31.12. immer noch auf sehr hohem Niveau.



Guidance für 2025 signalisiert Stabilisierung: Auf das laufende Geschäftsjahr 2025 blickt das Unternehmen verhalten positiv. So soll der Umsatz mit rund 1.000 Mio. EUR zwar nochmals unter dem Vorjahresniveau liegen, bei der (bereinigten) EBITDA-Marge wird jedoch eine Erholung auf 5,0% bis 6,5% angestrebt. Neben Budgetkürzungen in der Verwaltung und der Streichung wenig rentabler Produkte und Entwicklungsprojekte dürften hierzu auch die Kosteneinsparungen durch die Anfang 2025 umgesetzte Reduktion der externen und internen Mitarbeiteranzahl beitragen. Die entsprechenden Aufwendungen wurden bereits im Zahlenwerk FY 2024 verbucht.

Bankengespräche finalisiert: Bereits am 25.03. hatte Knaus Tabbert, wie von uns erwartet, eine Einigung mit dem Bankenkonsortium zur Verlängerung des Konsortialkreditvertrages unter neu verhandelten Bedingungen erzielt. Die Banken verzichteten auf ihr Sonderkündigungsrecht, richten die Covenants aber auf eine Mindestliquidität, EBITDA-Ziele und

Working-Capital-Anforderungen neu aus.



Fazit: 2025 wird ein Übergangsjahr, indem die Umsätze stabilisiert und das working capital verbessert werden müssen. Mit der reduzierten Kostenbasis im Rücken sollte KTA dann von einer Belebung des Marktumfeldes ab 2026 überproportional profitieren können. Wir bestätigen das Kaufen-Votum, reduzieren aufgrund der gestiegenen Verschuldung das Kursziel jedoch auf 28,00 EUR.



