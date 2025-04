Schwalbach (ots) -Am heutigen Girls' & Boys' Day heißt Procter & Gamble erneut an acht Standorten insgesamt fast 150 Schülerinnen & Schüler willkommen. Im Rahmen des Mädchen- und Jungen-Zukunftstags haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, einen Tag lang hinter die Kulissen des jeweiligen Betriebs zu schauen und erste Einblicke in die vielfältigen Berufsfelder bei P&G in Deutschland zu gewinnen.Der Girls' & Boys' Day ist ein bundesweiter Aktionstag zur Berufsorientierung, der Jugendlichen die Möglichkeit bietet, einen Tag lang einen Betrieb und ein bestimmtes Berufsfeld kennenzulernen. Mit seinen acht Produktionswerken, seinem großen Forschungs- und Entwicklungszentrum (German Innovation Center, GIC), sowie der DACH-Firmenzentrale in Schwalbach am Taunus, bietet P&G Schülerinnen und Schülern eine große Bandbreite an spannenden Berufsfeldern zur Berufsorientierung. Die acht teilnehmenden Standorte bieten für jedes Interessengebiet spannende Tätigkeitsfelder und Karrieremöglichkeiten - von Wissenschaft und Forschung bei der Produktentwicklung, über handwerklich-technische Berufe in der Produktion, bis hin zur Vermarktung. P&G engagiert sich seit vielen Jahren sowohl für die Förderung von Vielfalt und Chancengleichheit in der Arbeitswelt als auch für die frühzeitige Berufsorientierung von Kindern und Jugendlichen.Procter & Gamble bildet die Talente von morgen ausAn allen neun P&G-Standorten in Deutschland bietet das Unternehmen hochwertige Ausbildungsprogramme an - sowohl im handwerklich-technischen Bereich als auch im chemisch-naturwissenschaftlichen oder kaufmännischen Bereich. Die erfahrenen und engagierten Ausbildungsteams und das spannende und fordernde Lernumfeld innerhalb eines globalen Markenkonzerns bieten Nachwuchstalenten ideale Voraussetzungen für einen erfolgreichen Karrierestart.Girls' Day 2025 bei P&G - die Standorte im Überblick:Im German Innovation Center in Schwalbach und Kronberg, P&Gs größtem Innovationszentrum außerhalb der USA, lernen die Teilnehmerinnen in einem interaktiven Workshop, wie Produktentwicklung bei P&G funktioniert - von der Idee bis zum finalen Produkt. Außerdem gibt es spannende Einblicke in die Pampers-Konsumentenforschung.Im Gillette-Werk in Berlin erwartet die Girls' Day Teilnehmerinnen ein spannendes Progamm aus einer Vorstellungsrunde, Informationen zu P&G sowie spannende Einblicke in die verschiedenen Berufsfelder im Werk. Bei einer Werksführung werfen die Besucherinnen einen Blick hinter die Kulissen der Produktion der Qualitätsrasierklingen der Marken Gillette und Gillette Venus.Im Wick-Werk in Groß-Gerau lernen Teilnehmerinnen die verschiedenen Produktionsbereiche für Zahnpasta undWick Healthcare Produkte sowie das Qualitätslabor kennen. In der Lehrwerkstatt wird unter Anleitung der Auszubildenden ein Modell-Elektromotor zusammengebaut. Beim HR-Workshop erhalten die Schülerinnen wertvolle Bewerbungstipps und lernen die verschiedenen Persölichkeitstypen nach dem DISG-Modell kennen, lernen, sich selbst einzuschätzen und erfahren mehr über die Bedeutung diverser Teams. Zum Abschluss erwartet die Teilnehmerinnen ein inspirierender Vortrag einer P&G Ingenieurin zum Thema Frauen in klassisch männer-dominierten Bereichen.Im Pampers-Werk in Euskirchen lernen die Teilnehmerinnen beim Qualitätstest spielerisch wie viel Wissenschaft in einer Pampers-Babywindel steckt - bspw. wie viel Flüssigkeit eine Windel aufnehmen kann. Ein weiteres Programm-Highlight stellen der Bau eines Solarautos in der Lehrwerkstatt und eine Werkstour durch die Windelproduktion dar.Im Oral-B-Werk in Marktheidenfeld packen die Mädels selbst an: Nach einem Rundgang durch die hochmoderne Produktion der elektrischen Ora-B-Handzahnbürsten und Bürstenköpfen bauen sie in der Ausbildungwerkstatt einen elektrischen Würfel.Im Braun-Werk in Walldürn erwartet die Teilnehmerinnen eine Ausbildungsralley durch die neue Lehrwerkstatt - von Löten über ein Werkzeugpuzzle - hat sich das Ausbildungsteam spannende Aufgaben überlegt.Im Always-Werk in Crailsheim erfahren die Besucherinnen bei einer Werkstour mehr über die Produktion von Damenhygieneprodukten der Marke Always und bauen mit Unterstützung der Auszubildenden einen Roboter selbst.Über P&GProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com (https://de.pg.com/).