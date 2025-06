© Foto: picture alliance/dpa/MAXPPP | -

Sie gelten als defensiver Fels in der Brandung mit stabilen Ausschüttungen. Doch angesichts nervöser Verbraucher hinkten die Kurse der Konsumgüterriesen P&G und Unilever aktuell hinterher. Wer hat mehr zu bieten?Es sind Marken, die jedes Kind kennt: Pampers, Gillette und Oral-B sind in über 180 Ländern präsent. Mutterkonzern Procter & Gamble genießt durch jahrzehntelanges Markenvertrauen eine starke Preissetzungsmacht - einer der Gründe, warum die Aktie bei vielen Value- und Dividendeninvestoren so beliebt ist. Doch Sorgen um die US-Konjunktur, die Zollpolitik und das schwindende Verbrauchervertrauen in den USA habe die organischen Wachstumsschätzungen für die kommenden beiden Jahre spürbar …