Der Immuntherapie-Spezialist verzeichnet trotz Kursrückgang beachtliche Fortschritte, plant einen Investorentag und expandiert mit innovativen Krebsbehandlungen.

ImmunityBio verzeichnet trotz aktueller Kursverluste von 5,74% auf 2,65 € bedeutende Entwicklungen in seinen klinischen und geschäftlichen Aktivitäten. Die Biotechnologiefirma, die sich auf Immuntherapien spezialisiert hat, plant für den 15. April 2025 einen Investorentag in ihren Einrichtungen in El Segundo, Kalifornien. Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr PDT und soll umfassende Updates zu Geschäftsabläufen sowie Fortschritten in Forschung und Entwicklung liefern. Auf der Agenda stehen Präsentationen von CEO Richard Adcock und Gründer Dr. Patrick Soon-Shiong, detaillierte Erläuterungen zu Zeitplänen für Produktkandidaten, Updates zu laufenden klinischen Studien sowie eine Führung durch die Produktionsanlagen. Für Interessenten, die nicht persönlich teilnehmen können, wird ein Livestream angeboten.

Im März 2025 meldete ImmunityBio die erste Verabreichung seines rekombinanten Bacillus Calmette-Guérin (rBCG) in den USA. Dies folgt auf die Genehmigung des Expanded Access Program (EAP) durch die FDA, das den Mangel an TICE® BCG, einer Standardbehandlung für Blasenkrebs, beheben soll. Mehr als 60 urologische Zentren befinden sich derzeit im Prozess der Standortaktivierung für die rBCG-Verabreichung, wobei für 2025 die Bereitstellung von über 45.000 Dosen geplant ist.

Finanzielle Leistung und Regulatorische Fortschritte

Nach der Einführung eines permanenten J-Codes (J9028) im Januar 2025 verzeichnete ImmunityBio einen erheblichen Anstieg des Verkaufsvolumens für sein Immuntherapie-Produkt ANKTIVA®. Die Verkaufszahlen im Februar stiegen im Vergleich zum Januar um 67%, wobei die kombinierten Verkäufe in den ersten beiden Monaten des Jahres die Gesamtverkäufe des vierten Quartals 2024 übertrafen. Diese Entwicklung steht im Kontrast zum deutlichen Kursrückgang der Aktie, die im Jahresvergleich fast 50% an Wert verloren hat und aktuell rund 30% unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt notiert.

ImmunityBio arbeitet zudem an strategischen Kooperationen und hat regulatorische Fortschritte erzielt. Die Zusammenarbeit mit BeiGene zielt auf eine Phase-III-Studie ab, die ANKTIVA mit BeiGenes PD-1-Checkpoint-Inhibitor Tislelizumab bei Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs kombiniert. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen von der FDA die Designation als Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT) für ANKTIVA und CAR-NK (PD-L1 t-haNK) in Kombination mit Chemotherapie/Radiotherapie, die auf die Umkehrung von Lymphopenie und die Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs abzielt.

Gleichzeitig reduzierte ImmunityBio im März 2025 seine Belegschaft um 10 Mitarbeiter an den Standorten El Segundo und Culver City, nachdem bereits Ende 2024 31 Stellen abgebaut wurden. Diese Maßnahmen erfolgen im Rahmen von Bemühungen zur Rationalisierung der Betriebsabläufe und zur Förderung wichtiger Therapieprogramme.

