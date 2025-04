Die DGS fordert eine bessere Förderung von großen Solarthermie-Anlagen für die Prozesswärmebereitstellung und verweist auf vorbildliche Förderung in der Schweiz. Das Sondervermögen für Klimaschutzmaßnahmen sollte auch dazu genutzt werden, Investitionen in Solarthermie auszulösen. Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) appelliert an die künftigen Regierungsparteien CDU/CSU und SPD, im Rahmen der Koalitionsverhandlungen große Solarthermie-Anlagen zur schnelleren Umsetzung der Wärmewende ...

