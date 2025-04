© Foto: Dall-E

Die Aktien großer Chiphersteller sind eingebrochen. Grund ist eine Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, wonach künftig gestaffelte gegenseitige Zölle auf Importe aus China und Taiwan gelten sollen.Die Halbleiter-Branche steht nach vor einem neuen geopolitischen Stresstest. Nvidia verlor knapp fünf Prozent, während AMD um etwas mehr nachgab. Auch Broadcom rutschte in dieser Größenordnung ab. Micron, das Speicherchips für Nvidia liefert, verlor ebenso. TSMC, der taiwanesische Chipfertiger, der für Nvidia und Apple produziert, büßte knapp sechs Prozent ein. Trump kündigte am Mittwoch einen globalen Basistarif von 10 Prozent auf Importe an. Auf chinesische und taiwanesische Produkte …