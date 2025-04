Trump macht Ernst mit seiner harten Zoll-Politik: Am Mittwoch kündigte er 20 Prozent Zölle auf EU-Importe und 31 Prozent für Importe aus der Schweiz an. Eine Schocknachricht für die Luxusbranche: Die Verluste ziehen sich durch den gesamten Sektor. Doch wer ist am stärksten betroffen?LVMH, Hermès und Kering fallen um rund drei Prozent, Moncler verliert zwei Prozent. Die größten Verlierer sind die Schweizer Richemont mit Verlusten von sechs Prozent und Swatch mit einem Minus von fünf Prozent. Auch ...

