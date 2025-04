Zürich - US-Präsident Donald Trump löst an den Finanzmärkten mit seinen Zollerhöhungen eine Flucht in sichere Häfen aus. Im Gegenzug geben die Aktienkurse auf breiter Front nach - auch am Schweizer Aktienmarkt. Per Dekret hat der US-Präsident Zollerhöhungen von 10 Prozent auf alle Importe der USA erlassen. Einige Länder wie die Schweiz kommen mit 31 Prozent noch schlechter weg. «Donald Trump bricht einen globalen Handelskrieg vom Zaun», kommentiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...