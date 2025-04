LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 37,50 auf 38,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard passte seine Schätzungen in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar an die endgültigen Jahreszahlen, seine Erwartungen für die anstehenden Quartalszahlen und den geplanten Aktienrückkauf an. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter habe 2025 solide Geschäftsaussichten, was aber schon eingepreist erscheine./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2025 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0Z2ZZ5