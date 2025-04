ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2920 Pence belassen. Analyst Sanjeet Aujla nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Spirituosenherstellern Bezug auf die Zoll-Ankündigungen aus den USA. Da importierte Spirituosen aus Mexiko und Kanada wohl von Zöllen ausgenommen seien, halte er die Auswirkungen für geringer als befürchtet. Die Belastung für das operative Ergebnis (Ebit) von Diageo schätzt er im Falle der vollen Anwendung der Zölle auf Importe aus der EU, Großbritannien und dem Rest der Welt auf etwa 2 Prozent. Am stärksten betroffen seien dagegen Campari und Remy Cointreau./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 01:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 01:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0002374006