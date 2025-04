Der Zuwachs der großen Solarthermie-Anlagen in der Fernwärme lag 2024 deutschlandweit bei nur knapp 7 MW. Das Forschungsinstitut Solites geht aber von einer Verdopplung der insgesamt installierten Leistung bis 2026 aus. Doch auch diese Geschwindigkeit reicht für die Wärmewende noch nicht. Im vergangenen Jahr 2024 sind laut Forschungsinstitut Solites in Deutschland drei solarthermische Großanlagen in Betrieb gegangen. Es handelt sich um die Solarthermie-Anlagen für die Fernwärme in Ammerbuch-Breitenholz ...

