Der Goldpreis trifft auf eine Hürde und fällt unter $3.100, da der Verkaufsdruck zunimmt.Die Märkte erleiden in allen Bereichen Rückschläge, nachdem US-Präsident Trump die härtesten Zölle verhängt hat, die möglich sind.Goldhändler nehmen das Geld und fliehen in die Berge. Der Goldpreis (XAU/USD) sieht, wie der Verkaufsdruck zur Handelszeit in den Vereinigten ...

