EQS-News: plenum AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht

plenum AG zieht positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2024 und blickt mit Zuversicht auf 2025



03.04.2025 / 13:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die plenum AG kann trotz herausfordernder Marktbedingungen auf ein insgesamt erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurückblicken. Umsatz und Ergebnis konnten stabil gehalten bzw. leicht gesteigert werden. Wesentliche Säulen des Geschäfts waren Projekte in der Energie- und Versicherungswirtschaft mit Fokus auf IT-Transformation und IT-Compliance. Auch das Beratungsfeld rund um Nachhaltigkeit und die Umsetzung der CSRD-Anforderungen im industriellen Mittelstand lieferte erfreuliche Impulse. Ein strategischer Meilenstein war zudem die erfolgreiche Integration der RFC Professionals Gruppe. Seit Jahresbeginn firmiert die österreichische Einheit unter dem Namen plenum Consulting GmbH. Mit dem gestärkten Marktauftritt wird mittelfristig eine positive Geschäftsentwicklung in Österreich und ggf. der Schweiz erwartet. Ausblick 2025: Stabilität im Zeichen von Resilienz und Regulierung Für das Jahr 2025 blickt die plenum Gruppe ungeachtet anhaltender geopolitischer Spannungen und wirtschaftspolitischer Unsicherheiten in Deutschland vorsichtig optimistisch nach vorn. Die aktuelle Lage erfordert von Unternehmen zunehmend Agilität und Widerstandskraft - insbesondere in Bezug auf Lieferketten, Energieversorgung und digitale Sicherheit. Die plenum AG erwartet daher ein solides Wachstum bei Umsatz und Ergebnis in einem eher verhaltenen Marktumfeld. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Themen Cyber Resilienz - also der Aufbau wirksamer Präventionsmaßnahmen, die aktive Reaktions- und Widerstandsfähigkeit des Geschäftsbetriebs nach Cybervorfällen - und die fortlaufende Begleitung regulatorischer Anforderungen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Umsetzung der NIS-Richtlinie sowie auf der pragmatischen Prüfungsvor- und -nachbereitung der DORA-Verordnung. Die Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien und -berichterstattung bleibt auch bei abnehmendem aufsichtsrechtlichen Umsetzungsdruck genauso ein zentraler Punkt im Beratungsportfolio der plenum Gruppe wie die fachliche Umsetzung von S/4HANA Transformationen. Über die plenum AG: Die plenum AG (ISIN DE000A161Z44) ist eine unabhängige, mittelständisch geprägte Managementberatung. plenum versteht sich seit über 35 Jahren als umsetzungsstarker Beratungs- und Lösungspartner zur Gestaltung der digitalen und regulatorischen Transformation in den Kernbranchen Finanzinstitute, Versicherungen und Energie & Mobilität sowie im industriellen Mittelstand. Die Beratungsschwerpunkte liegen an der Schnittstelle von Business und IT. Mit über 140 hoch qualifizierten Professionals fokussiert sich plenum auf Themenfelder von der IT Strategie & Governance, über Cyber Resilienz, Data- & Information Governance und Nachhaltigkeit (ESG) bis zur Transformation digitaler Plattformen und ist mit Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz im gesamten deutschsprachigen Raum vertreten.

Kontakt:

plenum AG

Investor Relations

Neue Mainzer Straße 28

60311 Frankfurt am Main

EMail: aktie@plenum.de



03.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com