plenum AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

plenum ist aufgrund schwierigen Marktumfelds aktuell bes. Belastungen ausgesetzt; mit Blick auf vorläufige Zahlen des 1. HJ werden die für 2025 gesteckten Umsatz- und Ergebnisziele deutlich verfehlt



31.07.2025 / 17:25 CET/CEST

Die plenum Gruppe steht im laufenden Geschäftsjahr vor erheblichen Herausforderungen im Beratungsmarkt. Es zeigt sich eine deutliche branchenübergreifende Zurückhaltung insbesondere bei aufsichtsrechtlich getriebenen Projekten, vor allem im Bereich Nachhaltigkeit. Diese Entwicklung ist nicht allein auf die allgemein angespannte und stagnierende Wirtschaftslage zurückzuführen, sondern insbesondere auf die Aussetzung und Verschiebung verschiedener aufsichtsrechtlicher Gesetzesvorhaben wie der CSRD, CSDDD (LKSG) oder der NIS-2-Richtlinie zur Regulierung der Cybersicherheit im Zuge der Neubildung der Bundesregierung im ersten Quartal 2025. Diese Unsicherheit hat zu zahlreichen Absagen laufender Projekte und Verzögerungen bei neuen Beauftragungen geführt. Zudem wurden aufgrund der wirtschaftlichen Situation einige laufende Budgets im Rahmen von Kostensenkungsmaßnahmen auf Kundenseite ausgesetzt. In Folge dieser Entwicklung wird die plenum Gruppe, die für das Geschäftsjahr 2025 gesetzten Umsatz- und Ergebnisziele deutlich unterschreiten. Auch das Vorjahresniveau wird damit voraussichtlich im laufenden Geschäftsjahr nicht erreicht werden können. Im Jahresverlauf wurden bereits verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Vertriebs- und Lieferorganisation eingeleitet. Dazu zählen auch kostengetriebene Initiativen, die auf eine kurzfristige Ergebniswirkung bei Aufrechterhaltung der Lieferfähigkeit für den erwarteten Marktbedarf im weiteren Verlauf des Jahres abzielen. Die positiven Effekte dieser Maßnahmen sind bereits spürbar. Für das 2. Halbjahr erwarten wir eine Entspannung der Situation, unterstützt durch die Wiederbelebung des wirtschaftlichen Wachstums und die schrittweise Festlegung des zukünftigen aufsichtsrechtlichen Rahmens für unsere Kundenbranchen. Mit den gesetzten Beratungsschwerpunkten Cyber Resilienz, Künstlicher Intelligenz und Daten, Nachhaltigkeit und IT-nahen Transformationsvorhaben bleibt plenum gut am Markt positioniert. Über die plenum AG: Die plenum AG (ISIN DE000A161Z44) ist eine unabhängige, mittelständisch geprägte Managementberatung. plenum versteht sich seit über 35 Jahren als umsetzungsstarker Beratungs- und Lösungspartner zur Gestaltung der digitalen und regulatorischen Transformation in den Kernbranchen Finanzinstitute, Versicherungen und Energie & Mobilität sowie im industriellen Mittelstand. Die Beratungsschwerpunkte liegen an der Schnittstelle von Business und IT. Mit über 140 hoch qualifizierten Professionals fokussiert sich plenum auf Themenfelder von der IT Strategie & Governance, über Cyber Resilienz, Data- & Information Governance und Nachhaltigkeit (ESG) bis zur Transformation digitaler Plattformen und ist mit Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz im gesamten deutschsprachigen Raum vertreten.



