DJ PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: Aktienrückkauf

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

7C Solarparken AG: Aktienrückkauf

Bayreuth (pta000/03.04.2025/13:30 UTC+2)

Der Vorstand der 7C Solarparken AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, einen Rückkauf von bis zu 4.545.454 Aktien der Gesellschaft zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu EUR 10,0 Mio. über die Börse durchzuführen. Der Aktienrückkauf erfolgt auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 6. Juni 2024.

Alle Rückkäufe werden über eine Bank abgewickelt. Die Aktienrückkäufe sollen zu einem Kursniveau von maximal EUR 2,20 je Aktie durchgeführt werden. Das Rückkaufprogramm wird am 4. April 2025 beginnen und spätestens am 31. Dezember 2025 enden. Es ist möglich, dass die Gesellschaft nicht die vollen EUR 10,0 Mio. für Rückkäufe verwenden wird.

Die zurückerworbenen Aktien können zu allen im Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 6. Juni 2024 vorgesehenen Zwecken verwendet werden.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, den Rückkauf ihrer Aktien jederzeit zu ändern oder zu beenden.

Weitere Einzelheiten zum Aktienrückkauf werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter https:// www.solarparken.com/aktie.php veröffentlicht.

