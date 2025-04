NurExone Biologic Inc. hat jüngste präklinische Studienergebnisse bekannt gegeben, die den Weg zu klinischen Studien am Menschen und einer möglichen Arzneimittelzulassung von ExoPTEN vorantreiben: Die Exosomen-Therapie erzielte in präklinischen Studien eine höhere Durchblutung und verbesserte die motorischen Funktionen bei Rückenmarksverletzungen.

Der Weg zu klinischen Studien am Menschen im Rahmen der Zulassungsvorbereitungen und der Einreichung eines IND-Antrags (Investigational New Drug) bei einer Arzneimittelbehörde ist für pharmazeutische Unternehmen immer ein zeitaufwändiger und anspruchsvoller Prozess. Umso erfreulicher ist der von NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) erreichte Meilenstein: Neue präklinische Studien bestätigen das Potenzial von ExoPTEN zur Wiederherstellung der motorischen Funktion nach akuter Rückenmarksverletzung (SCI).

Neue ExoPTEN-Studie bestätigt regeneratives Potenzial

Frühere Tests mit ExoPTEN in Tiermodellen haben bereits eine verbesserte Erholung der motorischen Funktionen gezeigt - einschließlich einer Wiederherstellung der Mobilität bei 75 % der behandelten Laborratten. Das neueste Ergebnis einer Mitte März 2025 veröffentlichten Studie ist die beobachtete Erweiterung der Blutgefäße an der verletzten Stelle. Es wurden zwei Dosierungsschemata von ExoPTEN verglichen: eine einmalige hohe Dosis am Tag der Operation gegenüber einer niedrigeren Dosis, die an fünf aufeinanderfolgenden Tagen verabreicht wurde. Beide Behandlungsgruppen zeigten signifikante Verbesserungen im Vergleich zur Kontrollgruppe. Erstens eine höhere Durchblutung an der verletzten Stelle, die für die Versorgung des geschädigten Gewebes mit Sauerstoff und Nährstoffen und damit für die Regeneration entscheidend ist. Zweitens die Wiederherstellung der motorischen Funktion, gemessen anhand des modifizierten Basso, Beattie und Bresnahan-Skala ("BBB").

Diese Kombination aus regenerativer Wirkung und verbesserter Durchblutung könnte einen Paradigmenwechsel in der Behandlung von bisher unbehandelbaren akuten Rückenmarksverletzungen darstellen.

Strategische Fortschritte auf dem Weg zur Zulassung

Die positiven Studienergebnisse stärken die Position von NurExone als Pionier auf dem Gebiet der Exosomen-Therapie und sind ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Einreichung des IND-Antrags und schließlich zu klinischen Versuchen am Menschen. ExoPTEN hat bereits den Orphan-Drug-Status für seltene Krankheiten von der US FDA erhalten, was erhebliche regulatorische und finanzielle Vorteile bietet. Darüber hinaus hat die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) ExoPTEN im November 2024 ebenfalls als Orphan Drug für SCI anerkannt. Diese Anerkennungen erleichtern den Marktzugang, bieten steuerliche Anreize und sichern Marktexklusivität für einen bestimmten Zeitraum.

Die jüngsten Studienergebnisse zeigen, dass NurExone die Entwicklung konsequent vorantreibt, um ExoPTEN so schnell wie möglich in die klinische Erprobung zu bringen und damit den Grundstein für eine neue Ära in der Therapie von Rückenmarksverletzungen zu legen.

NurExone Biologic ist am 9.-10. Mai 2025 auf der Invest in Stuttgart vertreten - einer der bedeutendsten internationalen Fachmessen und Kongresse für Finanzen und Investitionen. NurExone Biologic entwickelt innovative, exosombasierte Therapien zur Behandlung von Verletzungen des zentralen Nervensystems. Im Rahmen der Veranstaltung vergeben wir Sonderkontingente in Form von Tickets für die Invest - bei Interesse senden Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff "Invest NurExone" an e.reuter@dr-reuter.eu.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com/

Land: Israel & Kanada

Quellen:

https://www.globenewswire.com/news-release/2025/03/14/3043172/0/en/ExoPTEN-Preclinical-Study-Demonstrates-Significant-Potential-for-Enhancing-Motor-Function-Blood-Flow-and-Spinal-Cord-Injury-Recovery.html

https://www.boerse-frankfurt.de/nachrichten/IRW-News--NurExone-Biologic-Inc-NurExone-Biologic-sichert-sich-EMA-Orphan-Status-fuer-ExoPTEN-bei-Rueckenmarksverletzungen-und-beschleunigt-den-Weg-zu-europaeischen-Maerkten-37a4983a-cf5c-466d-85d5-10ef25ce0207

