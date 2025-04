Hamburg - Der Musiker Rolf Zuckowski ist zum "Ehrenkommissar" der Polizei Hamburg ernannt worden. Die Auszeichnung wurde ihm am Donnerstag verliehen, wie die Behörde mitteilte.Der Titel wird an Persönlichkeiten vergeben, die die Polizei Hamburg in besonderer Weise unterstützen. Zuckowski ist der 28. sogenannte Ehrenkommissar seit dem Jahr 1975.Der Liedermacher engagiere sich seit vielen Jahren bei Veranstaltungen der Polizei Hamburg zur Verkehrssicherheit, insbesondere für Kinder und Senioren, hieß es zur Begründung.Die Begegnung mit einem Polizeiverkehrslehrer im Jahr 1979, als Zuckowski seine Tochter aus einer Blankeneser Grundschule abholte, habe quasi den Grundstein für die Zusammenarbeit mit der Polizei gelegt.