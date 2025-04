Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 14

Actien-Börse Nr. 14

www.bernecker.info

Als Ingenieur-dienstleister vor allem der Automobilindustrie steht BERTRANDT mit einem Bein in der E-Mobility, mit dem anderen in der althergebrachten Verbrennertechnik. Großaktionär ist PORSCHE. 240 Mio. € Marktwert und ein Umsatz von 1,19 Mrd. € sind die Messgrößen. 1,80 € Gewinntaxe für dieses Jahr ergeben ein KGV von 13,1. Das ist nicht aufregend, aber:Wie deutsche Autoingenieure den Kraftakt und/oder Balanceakt zwischen E-Mobil und Verbrenner in Konkurrenz zu den Chinesen bewältigen, ist die spannende Testfrage für BERTRANDT. Die Korrektur reicht aus, um dies aufzufangen.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Der Zollkonflikt ist eröffnet!- Die Konsolidierung der Märkte ist zwingend- Blick auf die 3 großen deutschen Autobauer- NEBENWERTE: Neubewertung bei diesem Stahlhändler?- Dieser Automobilzulieferer ist ein klarer Kauf!- WELTWEIT: Die Zuversicht kommt aus HongkongIhre Bernecker Redaktion /