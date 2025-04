Turin (ots) -Der Vorstand der Lavazza Group hat den Entwurf des konsolidierten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024 genehmigt. Der CEO gab am 3. April die wichtigsten Finanzkennzahlen bekannt und stellte Tabl\u00ec vor - eine Revolution in der Welt des Kaffees.- Erlöse: 3,35 Mrd. EUR (+9,1 % gegenüber 2023)- EBITDA: 312 Mio. EUR (+18,6 % gegenüber 2023)- Nettogewinn: 82 Mio. EUR (+20,6 % gegenüber 2023)"Die Kaffeeindustrie steht vor immer komplexeren Herausforderungen in einem äußerst unbeständigen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld, in dem die Rohstoffkosten ständig steigen. Qualität ist für uns von entscheidender Bedeutung und bleibt die Grundlage unseres Vertrauensverhältnisses zu den Verbrauchern. Dies bedeutet, dass wir weiterhin mit sehr hohen Kosten rechnen müssen. In dieser Situation hat die Lavazza Group Stärke und Flexibilität bewiesen und im Jahr 2024 solide Ergebnisse erzielt. Diese Herausforderungen verlangten mehr denn je eine ständige Anpassungsfähigkeit und ein Kostenmanagement auf allen Ebenen, sowohl bei den Betriebsmitteln als auch beim Kapitalbedarf, um die Rentabilität des Unternehmens auf einem gesunden Niveau zu halten. Dies hat es uns ermöglicht, unsere Mitarbeitenden zu halten, zu fördern und unsere Möglichkeiten zu investieren aufrechtzuerhalten - eine entscheidende Voraussetzung, um auf dem globalen Kaffeemarkt wettbewerbsfähig zu bleiben", so Antonio Baravalle, CEO der Lavazza Group. "Das Jahr 2025 begann mit einer nach wie vor sehr komplexen Ausgangslage: ein immer komplizierter werdendes geopolitisches Umfeld, sowie ein weiterer Rekordanstieg bei den Rohstoffpreisen, der durch die aktuelle Thematik der Zölle in den USA zusätzlich verstärkt wurde. Trotz dieser Schwierigkeiten haben wir an unseren Investitionen in Forschung und Entwicklung festgehalten und sind im Jahr unseres 130. Jubiläums bereit, mit dem innovativen System Tabl\u00ec durchzustarten. Mit Tabl\u00ec eröffnen wir eine neue Produktkategorie - ein 'Tab' aus 100 % Kaffee - in einer strategischen Kategorie wie Single-Serve."Die Lavazza Group hat heute Tabl\u00ec vorgestellt, ein innovatives Kaffee-System, das ein neues Genuss-Erlebnis verspricht. Ein wichtiger Durchbruch nicht nur für die Unternehmensgruppe, sondern für den gesamten Kaffeemarkt: Das System Tabl\u00ec - bestehend aus einem Tab aus 100 % Kaffee und einer speziell entwickelten Maschine mit einem hochmodernen Brühsystem - eröffnet dank einer bisher auf dem Markt nicht vorhandenen technischen Lösung eine neue Produktkategorie in der Welt des Kaffees.Tabl\u00ec ist der erste 100 %ige Kaffee-Tab, den Lavazza nach der Übernahme des italienischen Start-up-Unternehmens Caffemotive und dessen Tab-Idee im Jahr 2020 entwickelt hat. Seitdem wurde die ursprüngliche Idee durch kontinuierliche Innovation mit mehr als 15 neuen Patenten revolutioniert und ein neuartiges System aus Tab und Maschine geschaffen. Damit wurde gleichzeitig eine neue Technologie zur Herstellung des Tabs entwickelt und ein industrielles Projekt geschaffen, das ausgezeichnete und gleichbleibende Qualität garantiert. Durch ein Ineinandergreifen von Forschung und Design werden Aroma, Farbe und Geschmack des Kaffees perfekt kombiniert. So entsteht ein besonderes sensorisches Erlebnis mit außergewöhnlicher Qualität in der Tasse, ohne dass eine schützende Kapsel oder andere Form der Ummantelung zur Extraktion des Kaffees erforderlich ist.Die Kategorie Single-Serve (Einzelportionen) stellt eine strategische Kategorie auf dem globalen Kaffeemarkt dar, sowohl in Bezug auf Wachstum als auch auf die Anpassung an neue Verbraucherbedürfnisse. Diese bietet sowohl praktische als auch qualitativ hochwertige Lösungen für den privaten Kaffeekonsum. Im Jahr 2024 verzeichnete die Kategorie weltweit einen Absatzanstieg von über +4 % und im Wert von über +3 %. Produktlösungen, die für die Kreislaufwirtschaft geeignet sind, sind ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der Kategorie. Tabl\u00ec passt perfekt in diesen Kontext und ergänzt die anderen Angebote der Lavazza Group für gemahlenen Kaffee, ganze Bohnen, Kapseln und Pads für den privaten Bedarf.Tabl\u00ec wird vom 6. bis 13. April im Rahmen der Mailänder Designwoche 2025 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Die Kunstinstallation Source of Pleasure, die in Zusammenarbeit mit der brasilianischen Architektin und Designerin Juliana Lima Vasconcellos kreiert wurde, stellt dabei die perfekte Plattform dar. Sie befindet sich in prominenter Lage im Innenhof des Palazzo del Senato, dem Sitz des Mailänder Staatsarchivs.Konzernabschluss: die wichtigsten Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2024Das Geschäftsjahr 2024 war von einem weiteren starken Anstieg der Kaffeepreise geprägt: +70 % im Vergleich zu 2023 sowohl für Arabica als auch für Robusta. Im Jahr 2025 wird ein anhaltend hohes Preisniveau erwartet (in den ersten Monaten des Jahres 2025 wurde ein zusätzlicher Anstieg von +20 % für Arabica und +10 % für Robusta verzeichnet).Die anhaltend steigenden Rohstoffkosten und das inflationäre Umfeld wirkten sich auf die Verbraucherpreise aus und beeinträchtigten die Kaufkraft der Konsumenten in allen Märkten und Regionen. Diese Entwicklung hat zu einer Verringerung des Absatzes geführt: allein in den letzten zwei Jahren zu einem durchschnittlichen Rückgang des globalen Kaffeemarktes um etwa -3,5 %. Dies verdeutlicht klar die Herausforderungen des gesamten Sektors.Die Lavazza Group begegnete diesen Herausforderungen mit einem starken Fokus auf Kostenmanagement über alle Ebenen, sowohl in Bezug auf Betriebsmittel als auch auf Kapitalkosten. Die Strategie der Gruppe konzentrierte sich dabei auf die Sicherung der Rentabilität, den Schutz und die Förderung der Mitarbeitenden und auf die Möglichkeit, weiter zu investieren - unerlässlich für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Kaffeemarkt.Neben anderen Stärken war es der Gruppe dank geografischer Diversifizierung möglich, herausfordernde Entwicklungen in Europa abzufangen, was die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit des Unternehmens in einem schwierigen Wettbewerbsumfeld bewiesen hat. Dadurch konnte die Gruppe mit einem Fokus auf die Vereinigten Staaten dort einen Erlösanstieg von +12 % verzeichnen. Zeitgleich ist es gelungen, die wichtige Präsenz und Führungsrolle in den etablierten europäischen Märkten aufrechtzuerhalten. Trotz eines Absatzrückgangs blieb die Erlösentwicklung in wichtigen geografischen Regionen wie Italien und Frankreich positiv (+4 % bzw. +2 %).Im Detail betrachtet, verzeichnete die Gruppe im Jahr 2024 ein Wachstum der Erlöse. Dies gilt sowohl für den Bereich Home (dazu gehören alle Kaffeeprodukte, die für den privaten Konsum bestimmt sind, wie Kaffeebohnen, gemahlener Kaffee, Kapseln und Pads) als auch für den Bereich Out-of-Home (dazu gehören Kaffeeprodukte, die für den Einsatz in Bars, Restaurants, Hotels, Büros und Vending-Automaten bestimmt sind), und erreichte EUR 3,35 Milliarden, was einemPlus von 9,1 % im Vergleich zu 2023 entspricht, als die Erlöse EUR 3,1 Milliarden betrugen.Das EBITDA der Gruppe in Höhe von EUR 312 Millionen verzeichnete ein Wachstum (+18,6 %) im Vergleich zu den EUR 263 Millionen im Jahr 2023, mit einer EBITDA-Marge von 9,3 %, im Vergleich zu den 8,6 % im Jahr 2023.Das EBIT belief sich auf EUR 130 Millionen im Vergleich zu EUR 97 Millionen im Geschäftsjahr 2023.Der Nettogewinn betrug EUR 82 Millionen im Vergleich zu EUR 68 Millionen im vorherigen Geschäftsjahr (+20,6 %).Die Nettofinanzposition zum 31. Dezember 2024 war mit EUR 511 Millionen negativ und spiegelt außerordentliche Transaktionen wider, insbesondere das Übernahmeangebot für die IVS Group (IVSG) im Geschäftsjahr 2024.Die Geschäfte der IVS Group - dem größten Betreiber von Vending-Automaten in Italien und zweitgrößten in der Europäischen Union - führten zum Erwerb eines Anteils von 49 % der IVSG durch ein Übernahmeangebot und zum anschließenden Delisting. Es wird erwartet, dass die Optionen ab 2027 ausgeübt werden, was der Lavazza Group, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, die Möglichkeit verschafft, die restlichen Anteile der IVSG zu erwerben und die vollständige Kontrolle zu übernehmen."2024 war das erste volle Jahr seit der Übernahme von MaxiCoffee im März 2023. Die Ergebnisse entsprachen den Erwartungen, pendelten sich auf einem konstanten Niveau ein und stärkten die Multi-Brand-Strategie der Lavazza Group. Außerdem können das im vergangenen April gestartete Übernahmeangebot für die IVS Group sowie die mögliche Ausübung der Optionen ab 2027 dazu beitragen, die Position der Gruppe weiter zu stärken und die zukünftige Expansion unseres Portfolios und unserer Kompetenzen zu sichern, mit besonderem Fokus auf die Bereiche Vending-Vertrieb und OCS (Office Coffee Service)", führt Antonio Baravalle, CEO der Lavazza Group, aus. "Wir blicken weiterhin nach vorne, mit der Expansion in Nordamerika, der Konsolidierung in Europa als Omnichannel-Marktführer (mit Fokus auf Italien, Frankreich, Großbritannien und Deutschland), der Entwicklung der Single-Serve-Kategorie mit Tabl\u00ec und dem Wachstum in China durch Coffeeshops mit unserem Partner Yum China."Im Jahr 2024 beschäftigte der Konzern weltweit mehr als 5.500 Mitarbeitende. Lavazza betrachtet den Menschen als wichtigste Ressource für eine nachhaltige und langfristige Entwicklung eines zunehmend globalen Konzerns. Das Unternehmen wird auch weiterhin in seine Mitarbeitenden investieren und ein positives, integratives Arbeitsumfeld fördern, das auf Leistung und Gleichberechtigung basiert. Dabei werden die ESG-Kriterien stets in das Geschäftsmodell integriert. Dieser Ansatz verbindet organisatorische und produktive Flexibilität mit einem starken Fokus auf Work-Life-Balance.Auch im Jahr 2024 wurden alle Mitarbeitenden mit Zusatzvereinbarungen des Unternehmens aktiv einbezogen. Sie profitieren dabei von Anreizsystemen, die die Anerkennung und Förderung einer ergebnisorientierten Kultur unterstützen.Weitere Informationen unter: www.lavazzagroup.comLavazza GroupLavazza wurde 1895 in Turin gegründet und ist ein italienischer Kaffeeproduzent. Das Unternehmen befindet sich seit vier Generationen im Besitz der Familie Lavazza. Heute ist der Konzern mit führenden Spitzenmarken wie Lavazza, Carte Noire, Merrild und Kicking Horse einer der führenden Akteure in der globalen Kaffeeszene. Die Group agiert in allen Geschäftsbereichen und ist in 140 Märkten, mit acht Produktionsstätten in fünf Ländern und etwa 5.500 Mitarbeitern in der ganzen Welt aktiv. Die globale Präsenz der Group ist das Ergebnis von 130 Jahren Wachstum. Die mehr als 30 Milliarden Tassen Lavazza-Kaffee, die jedes Jahr produziert werden, sind der Beweis für eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, die weiterhin das Ziel vor Augen hat, den bestmöglichen Kaffee in allen Variationen anzubieten, indem man jeden Aspekt der Lieferkette berücksichtigt, von der Auswahl des Rohmaterials bis zum Produkt in der Tasse. Die Lavazza Group hat die Kaffeekultur revolutioniert, indem sie kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investiert hat: von der Erfindung, die den ersten Erfolg des Unternehmens kennzeichnete - das Kaffee-Blending - bis zur Entwicklung innovativer Verpackungslösungen; vom ersten Espresso, der im Weltraum getrunken wurde, bis zu den Dutzenden von Industriepatenten. Die Fähigkeit, der Zeit voraus zu sein, spiegelt sich auch in der Ausrichtung auf Nachhaltigkeit - wirtschaftlich, sozial und ökologisch - wider, die seit jeher ein Maßstab für die Unternehmensstrategien sind. "Jeden Morgen eine bessere Welt erschaffen"- das ist der Unternehmenszweck der Lavazza Group, der darauf abzielt, für Mitarbeiter, Verbraucher, Aktionäre und die Gemeinschaften, in denen das Unternehmen tätig ist, einen nachhaltigen Wert zu schaffen und dabei Wettbewerbsfähigkeit mit sozialer und ökologischer Verantwortung zu verbinden.