News von Trading-Treff.de Für die Bayer ist es am Tag nach dem Trump-Schock erstaunlich weiter gegangen. Die Notierungen gewannen am Donnerstag bis in die Mittagsstunden satte 1,3 %. Damit ist die Aktie immerhin wieder auf 21,71 Euro gestiegen. Damit hätte wohl kaum einer gerechnet. Denn Trump hat mit seinen Zöllen aktuell bestimmte Branchen besonders aufgerüttet. Dazu sollte im Regelfall die Pharma-Branche zählen. Die ist auf Exporte angewiesen ...

