News von Trading-Treff.de Der gestrige "Zollwahnsinn" des Donald Trump zeigt heute auch an der Aktie von BASF seine Wirkung. Das Papier war bereits in den vergangenen Tagen schwach und auch heute geht es noch einmal mit dem Kurs abwärts. Das ist auch logisch und absolut verständlich. Denn was gestern allein der EU an Zöllen "aufgebrummt" wurde, ist schlimmer als es die negativsten Erwartungen waren. So rechnete die Bank of America mit Zöllen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...