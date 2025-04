EQS-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Personalie

PUMA ernennt Arthur Hoeld zum CEO und Matthias Bäumer zum Chief Commercial Officer



03.04.2025 / 16:24 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG PUMA ernennt Arthur Hoeld zum CEO und Matthias Bäumer zum Chief Commercial Officer Herzogenaurach, 3. April 2025 - Der Aufsichtsrat der PUMA SE hat Arthur Hoeld ab 1. Juli 2025 zum Vorsitzenden des Vorstands (CEO) der PUMA SE ernannt. Arne Freundt, CEO der PUMA SE, und der Aufsichtsrat haben sich einvernehmlich darauf verständigt, dass Arne Freundt aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die Umsetzung der Strategie als Vorstandsvorsitzender zum 11. April 2025 zurücktreten und das Unternehmen nach 14 Jahren in verschiedenen Führungspositionen verlassen wird. Matthias Bäumer, Vice President von PUMAs Business Unit Teamsport, wurde zum 1. April 2025 zum Chief Commercial Officer der PUMA SE ernannt. Vom 12. April bis zum 1. Juli 2025 wird der Vorstand aus Maria Valdes (Chief Product Officer), Markus Neubrand (Chief Financial Officer) and Matthias Bäumer (Chief Commercial Officer) bestehen. Sie haben das volle Vertrauen des Aufsichtsrats, das Unternehmen in dieser Übergangsphase gemeinsam zu führen. Arthur Hoeld (55) war bis Oktober 2024 als Vorstandsmitglied von Adidas für den weltweiten Vertrieb verantwortlich. Als echter Sportfan, ehemaliger Handballspieler und Leichtathlet, kam er 1998 zu Adidas und hatte verschiedene Führungspositionen innerhalb des Sportunternehmens inne, unter anderem in den Bereichen Marketing, Markenstrategie und dem Management der Regionen Europa, Naher Osten und Afrika. Arthur hat die "Originals"-Sparte von Adidas erfolgreich transformiert und einen Umsatz von mehr als 7 Milliarden Euro erzielt. "Ich freue mich unglaublich, der PUMA-Familie als neuer CEO beizutreten. PUMA ist eine der authentischsten Marken in unserer Branche mit einem unglaublich starken Erbe. Die Produkte des Unternehmens, die von den besten Athlet*innen getragen wurden, haben für unvergessliche Momente gesorgt. Wir werden den Fokus in Zukunft auf Authentizität im Sport und eine spannende Brand Proposition legen", sagte Arthur Hoeld. Héloïse Temple-Boyer, Vorsitzende des Aufsichtsrates der PUMA SE, sagte: "Wir freuen uns, mit Arthur Hoeld einen ausgewiesenen Experten der Sportbranche, der sich in den letzten 26 Jahren eine starke kommerzielle Expertise aufgebaut hat, zum neuen CEO von PUMA zu ernennen. Wir sind überzeugt, dass Arthur mit seiner strategischen Vision und seinem Fokus auf Produkt und Marke PUMA in einen neuen Abschnitt von Stärke und Wachstum führen wird. Ich möchte auch Arne Freundt im Namen des gesamten Aufsichtsrats für all seine Leistungen bei PUMA und sein Engagement über 14 Jahre hinweg danken. Wir wünschen ihm für seine zukünftigen Aufgaben alles Gute." Arne Freundt sagte: "Es war ein Privileg, dieses großartige Unternehmen mit seiner ikonischen Marke und seinen großartigen Mitarbeiter*innen zu leiten, und ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Ich bin zuversichtlich, was die Zukunft von PUMA angeht, und ich werde das beste Team der Branche auch weiterhin anfeuern. Ich möchte dem Aufsichtsrat und allen Mitarbeiter*innen für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung in den vergangenen Jahren danken." In seiner neuen Funktion als PUMAs Chief Commercial Officer wird Matthias Bäumer (59) die Vertriebsgesellschaften des Unternehmens sowie die globalen Direct-to-Consumer- und Go-To-Market-Organisationen leiten. Matthias Bäumer ist seit 2007 bei PUMA und arbeitete zuletzt als Vice President von PUMAs am schnellsten wachsender Global Business Unit Teamsport. Bis 2020 war er General Manager von Zentraleuropa, PUMAs wichtigem Heimatmarkt. Sein Nachfolger als Vice President Teamsport wird in Kürze bekannt gegeben. "Wir freuen uns, Matthias als neues Mitglied des PUMA-Vorstands willkommen zu heißen", sagte Héloïse Temple-Boyer. "Aufgrund seiner langjährigen Führungserfahrung und seiner umfassenden Kenntnis der Sportbranche sind wir überzeugt, dass er PUMAs Wachstumsdynamik beschleunigen und das globale Geschäft stärken wird." "Ich fühle mich zutiefst geehrt, das nächste Kapitel von PUMAs nachhaltigem Wachstum mitzugestalten", sagte Matthias Bäumer. "Ich freue mich auch unglaublich darauf, mit der großartigen PUMA-Familie, die ich seit fast zwei Jahrzehnten so gut kenne, neue Initiativen zu starten, die unser Momentum weiter beschleunigen werden." Ab dem 1. Juli 2025 wird der Vorstand von PUMA aus Arthur Hoeld (CEO), Markus Neubrand (Chief Financial Officer), Maria Valdes (Chief Product Officer) und Matthias Bäumer (Chief Commercial Officer) bestehen. Medienkontakt: Kerstin Neuber, Corporate Communications, Kerstin.neuber@puma.com Investor Relations: Gottfried Hoppe, Investor Relations, Gottfried.hoppe@puma.com PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.



03.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com