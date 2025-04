Bern - Weiteres Wachstum und kräftiger Rückenwind von den Finanzmärkten haben den Gewinn der Mobiliar im vergangenen Jahr in die Höhe getrieben. In der Nichtlebenversicherung setzten der Gruppe allerdings wiederum hohe Kosten zu Unwetterkatastrophen zu. «Wir sind erneut über Markt gewachsen und erzielten ein ausgezeichnetes Finanzergebnis», fasste Mobiliar-Chefin Michèle Rodoni am Donnerstag vor Medienvertretern das Geschäftsjahr 2024 zusammen. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...