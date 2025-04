© Foto: Marijan Murat - dpa

Nachdem Quantencomputing-Aktien im letzten Jahr in schwindelerregende Höhen katapultiert wurden, scheint die Wall Street nun nicht mehr an der Quantenwachstumsstory interessiert zu sein.D-Wave und andere Aktien aus der Branche schwankten stark seit dem Quantum Day von Nvidia am 21. März. Obwohl die Veranstaltung die Technologie ins Rampenlicht stellte, schien sie auch die Bedenken über die Geschwindigkeit der Quantenentwicklung und deren langsame Verbreitung auf kommerzieller Ebene wieder zu entfachen. Am Dienstag, als die D-Wave-Aktien leicht stiegen, zogen auch die Aktien der Mitbewerber an, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. IonQ stieg um rund 10 Prozent, während Quantum Computing …