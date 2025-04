EQS-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Sonstiges

"Unsere Metalle sind unverzichtbar": Aurubis unterstreicht Schlüsselrolle auf Hauptversammlung

CEO Dr. Toralf Haag betont zentrale Bedeutung von Aurubis: "Unsere Metalle sichern Wachstum und Fortschritt in Europa"

Strategie in voller Umsetzung: mehr als 60 % der 1,7 Mrd. € für Wachstumsprojekte bereits investiert

Hauptversammlung beschließt rund 7 % höhere Dividende von 1,50 € je Aktie, alle Tagesordnungspunkte angenommen

Hamburg, 03. April 2025 - Auf der heutigen Hauptversammlung der Aurubis AG, einem weltweit führenden Anbieter von Nichteisenmetallen und größter Kupferrecycler der Welt, hob das Unternehmen seine strategische Bedeutung für die europäische Wirtschaft und Sicherheit hervor. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Toralf Haag betonte in seiner Rede: "Aurubis' Metalle sind zentrale Bausteine für Zukunftstechnologien - sie sind der Schlüssel für die Energie- und Mobilitätswende. In jedem Smartphone, Laptop oder KI-Rechenzentrum kommen zahlreiche unserer Metalle zum Einsatz. Unsere Produkte fördern Wachstum und Fortschritt und tragen maßgeblich zur Unabhängigkeit und Stabilität Europas bei."

Das Unternehmen setzt die Investitionsprojekte seiner Wachstumsstrategie "Metals for Progress: Driving Sustainable Growth" konsequent um. Von den genehmigten Investitionen in Höhe von rund 1,7 Mrd. € sind bereits mehr als 60 % in konkrete strategische Wachstumsprojekte geflossen. Aus diesen wird zukünftig ein zusätzlicher EBITDA-Beitrag von rund 260 Mio. € pro Jahr erwartet. Aurubis stärkt damit sein Kerngeschäft, verfolgt Wachstumsoptionen insbesondere im Recycling und baut seine führende Position in der Nachhaltigkeit weiter aus.

Fokus auf Umsetzung der Strategie: Erste Wachstumsprojekte erfolgreich in Betrieb

Seine Kompetenzen im Metallrecycling hat Aurubis mit zwei Investitionsprojekten an den belgischen Standorten in Beerse und Olen weiter ausgebaut. Die neuen Anlagen zur Verarbeitung von metallhaltigen Anodenschlamm (ASPA - Advanced Sludge Processing by Aurubis) am Standort Beerse und eine verbesserte Rückgewinnung von Nickel und Kupfer aus dem Elektrolyt (BOB - Bleed treatment Olen Beerse) in Olen sind im vergangenen Jahr in Betrieb gegangen. Sie sind darauf ausgelegt, die Effizienz und Nachhaltigkeit der Recyclingprozesse bei Aurubis zu verbessern und noch mehr wertvolle Metalle zurückzugewinnen. Das Multimetall-Unternehmen leistet damit einen erheblichen Beitrag zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft und unterstreicht seinen Zero-Waste-Ansatz, wonach alle Inputmaterialien maximal ausgebeutet und zu werthaltigen Produkten weiterverarbeitet werden.

Darüber hinaus betreibt Aurubis zahlreiche Anstrengungen, um CO 2 -Emissionen zu senken und die Produktion zu dekarbonisieren. So erfolgte im vergangenen Geschäftsjahr die Erweiterung der Industriewärme und der Einbau effizienterer und wasserstofffähiger Anodenöfen in Hamburg. Am bulgarischen Standort erweitert das Unternehmen seinen Solarpark und vervierfacht die derzeitige Leistung in der Spitze auf insgesamt über 40 Megawatt.

Konsequente Weiterentwicklung des internationalen Hüttennetzwerkes

Ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Wachstumskurs ist Aurubis Richmond, das erste Multimetall-Recyclingwerk in den Vereinigten Staaten. Dort werden Metalle unter anderem aus Elektro- und Kabelschrotten verschiedenster Qualitäten mit modernster Technologie zurückgewonnen. Künftig verarbeitet Aurubis Richmond bis zu 180.000 Tonnen komplexe Recyclingmaterialien.

Aurubis-CEO Dr. Toralf Haag: "Mit unserem ambitionierten Wachstumskurs sind wir auf bestem Wege, das effizienteste und nachhaltigste Hüttennetzwerk der Welt zu sein. Wir sind mit unserem einzigartigen Geschäftsmodell bestens positioniert und entwickeln uns konsequent weiter."

Dividende um 7 % erhöht

Die Aktionärinnen und Aktionäre folgten auf der Hauptversammlung dem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand, eine Dividende in Höhe von 1,50 € pro Aktie für das Geschäftsjahr 2023/24 auszuschütten. Sie liegt damit um rund 7 % höher (plus 10 Cent) im Vergleich zum Vorjahr. Für das abgelaufene Geschäftsjahr bedeutet dies eine Dividendenrendite von 2,3 %.

Dr. Toralf Haag kommentierte: "Mit der erhöhten Dividende partizipieren unsere Aktionärinnen und Aktionäre angemessen am Unternehmenserfolg. Für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 erwartet Aurubis ein operatives Ergebnis vor Steuern von 300 bis 400 Millionen Euro und eine Verzinsung auf das eingesetzte Kapital zwischen 7 und 11 Prozent."

Es nahmen 68,8 % des stimmberechtigten Grundkapitals an der Hauptversammlung teil. Allen Tagesordnungspunkten wurde zugestimmt, darunter die vertagte Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand aus der Hauptversammlung 2024.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung und das vollständige Manuskript zur Rede des Vorstandsvorsitzenden finden Sie auf der Aurubis-Website unter https://www.aurubis.com/investor-relations/hauptversammlungen/hauptversammlung-2025

Aurubis - Metals for Progress

Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.

Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.

Aurubis beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz.

Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet.

Weitere Informationen: www.aurubis.com

