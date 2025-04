FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas nach der Ankündigung von US-Importzöllen für wichtige Sportartikel-Produktionsländer von 252 auf 215 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Aussicht auf ein starkes erstes Quartal der Herzogenauracher biete in diesem Umfeld keine Unterstützung für die Aktie, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. "Vielmehr dürfte der Kapitalmarkt nun vor allem das Risiko steigender Inflationsraten in den USA und die damit verbundenen negativen Effekte auf Verbraucherstimmung und Sportartikelnachfrage einpreisen." Der Experte senkte deshalb seine Gewinnschätzungen./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 15:21 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 15:28 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1EWWW0