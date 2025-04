Wien - Gabriel Felbermayr, Chef des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo), rät der EU zu speziellen Exportsteuern gegen die Zölle Donald Trumps. Um die angekündigte US-Offensive bei Halbleitern zu starten, benötige der US-Präsident moderne Chipmaschinen, die derzeit nahezu ausschließlich in Europa produziert werden. "Wie wäre es also, wenn die EU Trump mit Exportsteuern auf diese Maschinen droht", sagte Felbermayr dem "Spiegel" am Donnerstag. So könnte sich Brüssel zusätzliche Einnahmen verschaffen und den USA zugleich "vor Augen führen, wie dünn die Argumente ihres Präsidenten sind".Zugleich warnte der Handelsexperte davor, bei der Antwort auf Washington zu überziehen. "Mit absolut gleicher Münze zurückzuzahlen, wäre nicht sinnvoll", sagte er. "Dadurch würde sich Europa selbst mehr schaden als den USA." Stattdessen müsse die EU versuchen, die USA mit Maßnahmen zu überraschen, die sie nicht auf dem Zettel haben.Der Chef des Wifo-Instituts hält es für wahrscheinlich, dass die Zölle gravierende Verwerfungen in der Weltwirtschaft auslösen werden. "Was Trump verkündet hat, ist der größte zollpolitische Schock für die Weltökonomie der letzten 100 Jahre", sagte Felbermayr. "Ich gehe davon aus, dass die Produktion in den Vereinigten Staaten durch die Zölle um bis zu zwei Prozent zurückgehen wird." Das könne das erwartete US-Wirtschaftswachstum in diesem Jahr weitgehend ausradieren.Für Deutschland erwartete der Ökonom einen Produktionseinbruch von etwa 0,5 Prozentpunkten. "Die Gefahr, dass Deutschland ein weiteres Rezessionsjahr erlebt, ist damit deutlich gewachsen", sagte Felbermayr.