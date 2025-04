DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: 7C Solarparken AG erzielt ein EBITDA von EUR 47,2 Mio. in 2024

Bayreuth (pta000/03.04.2025/17:35 UTC+2)

7C Solarparken (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68) meldet ein EBITDA von EUR 47,2 Mio. Dies liegt deutlich unter der ursprünglichen Prognose von EUR 57 Mio., aber leicht über der revidierten Prognose von EUR 46 Mio. Die operative Entwicklung des Konzerns wurde durch niedrigere Strompreise und eine leicht geringere Produktion beeinträchtigt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde weiterhin noch durch die außerplanmäßige Wertminderung einer Forderung in Höhe von EUR 5,4 Mio. im Zusammenhang mit dem Projekt Reuden Süd negativ beeinflusst. Der Cashflow je Aktie sank auf EUR 0,44 im Vergleich zur ursprünglichen Prognose von EUR 0,57 und dem revidierten Ausblick von EUR 0,43. In operativer Hinsicht haben die schwache Sonneneinstrahlung und zunehmende Abregelungen das Produktionsvolumen um 1 % auf 369 GWh reduziert, was 861 kWh/kWp entspricht, verglichen mit 908 kWh/kWp im Jahr 2023. Infolgedessen sanken die Stromverkäufe um 8% auf EUR 63 Mio. Der durchschnittliche Einspeisepreis des Konzerns blieb jedoch aufgrund der Struktur der zugrunde liegenden Swap-Vereinbarungen und der Einführung einer optimierten Handelsstrategie bei einem soliden EUR 170/MWh - besser als prognostiziert. Swap-Vereinbarungen schützen das Unternehmen vor der steigenden Zahl negativer Stunden. Für das Jahr 2025 hat sich die Anzahl der zugrunde liegenden MW, für die Swap-Vereinbarungen gelten, sogar erhöht.

Angesichts des Kurs-Buchwert-Verhältnisses beim aktuellen Aktienkurs, das deutlich unter 1 liegt, konzentrierte sich der Vorstand auf die Bewertung von Solar- und Windparks und nahm vor dem Hintergrund sinkender durchschnittlicher Einspeisepreise und steigender Anleiherenditen Wertminderungen von Anlagevermögen in Höhe von insgesamt EUR 4,4 Mio. vor.

Der Buchwert der Solar- und Windparks belief sich Ende 2024 auf EUR 370 Mio. Die Bilanz des Konzerns ist mit einer Eigenkapitalquote von 43,6% und einem Buchwert von EUR 2,69 /Aktie weiterhin sehr solide. Da keine nennenswerten Investitionen getätigt wurden, reduzierte sich die Nettoverschuldung auf EUR 113,9 Mio. gegenüber EUR 133,3 Mio. im Jahr 2023.

Ausblick 2025

Die aktuelle Marktlage lässt sich angesichts der Rekordzahl an Stunden mit negativen Preisen und dem anhaltenden Ausbau des Anlagenportfolios bei stagnierender Stromnachfrage als sehr unsicher beschreiben. Obwohl der Vorstand nach der Veröffentlichung der jüngsten Änderungen des deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) optimistische Signale sieht, erreicht die Rendite von Standard-Neubauprojekten nicht die Mindestrenditeanforderungen des Konzerns. Daher hat sich der Fokus ausschließlich auf opportunistisches Wachstum verlagert, hauptsächlich durch Erweiterungen oder Repowering bestehender PV-Anlagen. Weitere Kernthemen für 2025 bleiben unverändert: i) Sicherung bestehender Cashflows und ii) Prüfung aller Optionen für Reuden Süd, für die der Konzern eine Verhandlungslösung mit allen relevanten Parteien anstrebt.

Für die Prognose 2025 geht der Vorstand von einem PV-Marktpreis von EUR 51/MWh für das Gesamtjahr aus. EBITDA und CFPS werden für 2025 auf EUR 51 Mio. bzw. EUR 0,50 /Aktie prognostiziert. Nach der Refinanzierung der Schuldscheindarlehen des Konzerns hat der Konzern heute ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu EUR 10 Mio. zu einem Preis von maximal EUR 2,20 /Aktie angekündigt.

Steven De Proost, CEO von 7C Solarparken AG, kommentiert: 2024 war ein enttäuschendes Jahr, vor allem im Zusammenhang mit dem Projekt in Reuden Süd. Für dieses Projekt haben wir 2023 ein Gesellschafterdarlehen mit der Garantie erworben, dass das Darlehen frei von Belastungen und Pfandrechten ist. Leider stellten wir 2024 fest, dass der Verkäufer das Darlehen bereits an einen Infrastrukturinvestor verpfändet und den Verkaufserlös für andere Zwecke als die vertragsgemäße Fertigstellung der PV-Anlage verwendet hatte. Diese Situation hat dem Unternehmen nicht nur finanziellen Schaden zugefügt, sondern hatte auch negative Auswirkungen auf die Reputation des Vorstands und den Aktienkurs des Unternehmens. Wir gehen weiterhin davon aus, das 20-MWp-Projekt retten zu können. Um die Fertigstellung jedoch erfolgreich zu gestalten, müssen Verträge mit verschiedenen Parteien abgeschlossen werden. Darüber hinaus bleiben die Fundamentaldaten des PV-Strommarktes unsicher, da negative Strompreise das Vertrauen der Investoren und den gesamten Energiemarkt stark beeinträchtigen. Die zunehmende Elektrifizierung erreicht nicht die erforderliche Dynamik, sodass wir derzeit Batterieprojekte intensiver analysieren, um die Cashflows unserer PV-Parks abzusichern, aber auch als Mittel, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen."

Konzern- und Einzelabschluss 2024

Der Konzern- und Einzelabschluss sowie die dazugehörige Präsentation stehen ab dem 3. April 2025 um 17:35 Uhr MEZ auf der Website des Unternehmens im Bereich "Investor Relations" zur Verfügung. Eine Telefonkonferenz für Analysten ist für den 4. April 2025 um 8:30 Uhr MEZ geplant.

