NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion vor Zahlen zum ersten Quartal von 43 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Bewegungen an den Devisenmärkten hätten eine um jeweils zwei Prozent niedrigere Schätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2025 und 2026 des Logistikexperten zur Folge, schrieb Analyst Akash Gupta in einem Ausblick am Donnerstag. Mit Blick auf die US-Importzölle sei Kion weniger vom nordamerikanischen Markt abhängig als der Sektordurchschnitt./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 16:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 16:10 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KGX8881