Wie entwickeln sich Tech- und Non-Tech-Unternehmen in der aktuellen Marktlage? Welche Herausforderungen stehen Tesla und der Automobilindustrie bevor? Und welche Chancen ergeben sich für Anleger in einem volatilen Umfeld? In diesem Video analysieren Tim Schäfer (Wall Street-Korrespondent) und Richard "Richy" Dittrich (Börse Stuttgart Group) die Stabilität großer Tech-Konzerne, die möglichen Comebacks klassischer Industrieunternehmen und die politischen Einflüsse auf die Wirtschaft - von Trumps Wirtschaftspolitik über Zölle bis hin zu den Anpassungsstrategien globaler Unternehmen. Zudem werfen sie einen Blick auf die Rolle der Rüstungsindustrie und ihre wirtschaftliche wie gesellschaftliche Bedeutung.