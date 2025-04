Zürich - US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag die Börsen in Aufruhr versetzt. Weltweit gerieten die Kurse ins Rutschen. Auch die Schweizer Aktienbörse schloss deutlich tiefer. Anleger flüchteten aus Risikopapieren und suchten ihr Heil in sicheren Häfen wie Gold oder Obligationen. Grund dafür waren die Zollerhöhungen der US-Regierung. Präsident Trump sagte mit einem gewaltigen Zollpaket den Handelspartnern den Kampf an und verkündete Zollerhöhungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...