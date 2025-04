Pfund Sterling übertrifft US-Dollar, da Trumps Zölle die Rezessionsrisiken in den USA anheizen Das Pfund Sterling (GBP) steigt während der nordamerikanischen Handelszeiten am Donnerstag auf fast 1,3200 gegenüber dem US-Dollar (USD), dem höchsten Stand seit fast sechs Monaten. Das GBP/USD-Paar schießt in die Höhe, während der US-Dollar nach der Enthüllung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...