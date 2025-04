Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Tata Communications (https://www.tatacommunications.com/), ein führendes globales Unternehmen im Bereich Kommunikationstechnologie, gibt mit Stolz bekannt, dass es erneut als Leader im 2025 Gartner® Magic Quadrant for Global WAN Services ausgezeichnet wurde. Dies ist die zwölfte Anerkennung in Folge für Completeness of Vision und Ability to Execute.Im vergangenen Jahr hat Tata Communications seine Netzwerkdienste neu definiert und sich in ein integriertes, dynamisches On-Demand-Netzwerk verwandelt. Die wichtigsten Fortschritte sind:- Investitionen in KI-gestützte Fehlerdiagnose und KI-gesteuerte Telemetrie, die sich mit Fragen der proaktiven Netzüberwachung befassen- Zusätzliche Funktionen der IZO Multi Cloud Connect-Lösung, die schnelle, nahtlose und intelligente Konnektivität für zukunftsorientierte globale Unternehmen bietet- Ein Network-on-Demand-Service der nächsten Generation, der mehr Flexibilität bietet, einschließlich Multi-Cloud-Konnektivität und Zero-Bandbreitenoption für temporäre WAN-Verbindungen- Satellitendienste zur Überbrückung von Konnektivitätslücken in abgelegen operierenden Industriezweigen, einschließlich Öl und Gas, Bergbau und Schifffahrt- Einführung des weltweit ersten "Predictable Internet Service" mit einfacher Verwaltung und garantierter Leistung -IZO Internet WAN -, der Breitband-, 4G/5G- und Satellitenverbindungen in mehr als 150 Ländern bietetGenius Wong, Executive Vice President - Core and Next-Gen Connectivity Services & Chief Technology Officer, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung von Gartner zum zwölften Mal in Folge zu erhalten, und wir danken unseren Kunden für ihr ungebrochenes Vertrauen. In der heutigen hypervernetzten Welt sind Flexibilität, Belastbarkeit und Sicherheit von größter Bedeutung. Bei Tata Communications engagieren wir uns für die Gestaltung und den Betrieb dieses Netzwerks der nächsten Generation, indem wir in KI-basierte Fehlerdiagnose und Lösungen investieren, die auf die sich entwickelnden Bedürfnisse von Fertigung, Einzelhandel, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen sowie anderen Sektoren zugeschnitten sind. Wir bauen ein innovatives Netzwerkgefüge für eine stärker vernetzte Zukunft auf. Mit unserer umfangreichen Netzinfrastruktur und unseren innovativen Diensten bieten wir Unternehmen auf der ganzen Welt hochmoderne Netzlösungen, die für eine robuste und flexible Konnektivität ausgelegt sind."Gartner HaftungsausschlussGartner, Magic Quadrant für Global WALN Services, Danellie Young, Lisa Pierce, Gaspar Valdivia, Karen Brown, 24. März 2025.Der Bericht wurde als Magic Quadrant for Network Services, Global von 2015-23 und als Magic Quadrant for Global Network Service Providers von 2012-14 veröffentlicht.GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Marktforschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung der Marktforschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Marktforschungstätigkeit ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.Informationen zu Tata CommunicationsDie zur Tata Group gehörende Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ist ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Als vertrauensvoller Wegbereiter unterstützt das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt mit Kooperations- und Connected-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zur Kundschaft und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tatacommunications.comWeitere Informationen finden Sie auf: X (https://twitter.com/tata_comm), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/tata-communication), YouTube (https://www.youtube.com/user/tatacomms) and Instagram (https://www.instagram.com/tata_comm/).Zukunftsgerichtete Aussagen und VorsichtshinweiseBestimmte Worte und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Aussichten betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf die erwartete Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, einschließlich finanzieller, regulatorischer und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Wachstum der Branche und Trendprognosen beziehen. Diese Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Tata Communications oder die Ergebnisse der Branche erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Scheitern der Steigerung des Verkehrsvolumens im Netz von Tata Communications, das Scheitern der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen, das Scheitern des erfolgreichen Abschlusses der kommerziellen Erprobung neuer Technologien und Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdienste; Versagen bei der Stabilisierung oder Verringerung des Preisdrucks bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens; Versagen bei der Integration strategischer Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications; und im Allgemeinen die Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Zu den zusätzlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited beschriebenen Risikofaktoren.Die Jahresberichte von Tata Communications Limited finden Sie unter www.tatacommunications.com. (http://www.tatacommunications.com/) Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.© 2025 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten.TATA COMMUNICATIONS und TATA sind Marken oder eingetragene Marken von Tata Sons Private Limited in Indien und bestimmten Ländern.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2268954/5119918/Tata_Communications_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tata-communications-zum-zwolften-mal-in-folge-leader-im-gartner-magic-quadrant-302420235.htmlPressekontakt:Floyd Almeida,Tata Communications,floyd.almeida@tatacommunications.comOriginal-Content von: Tata Communications, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147026/6005629